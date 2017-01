Die Sieger der 14. Sportlerwahl in der Ostaltmark: Die Frauen-Fußballmannschaft des Möringer SV, bei den siegte Madlen Lücke in der Disziplin Tennis (TV Osterburg, stehend ganz rechts), bei den Männern gewann Oliver Beck (Kraftsport, TSV Tangermünde, links). Be i den Nachwuchssportlern gewann Anna-Sophie Brüsewitz vom Tangermünder LV in der Disziplin Leichtathletik. Foto: Tanja Andrys