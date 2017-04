Kreis-KinderJugendspiele im Fußball beim Sportverein Weiß-Blau Stendal unter der Schirmherrschaft der Diesterwegschule.

Stendal (wse/jet) l Die Resonanz auf das Angebot an die Schulen des Kreises, an den kreislichen Kinder- und Jugendspielen teilzunehmen, war sehr ordentlich. Eine Veranstaltung mit älteren Jugendmannschaften fand bereits in der vorigen Woche statt.

In der zweiten Runde des Diesterweg-Pokals 2017 im Fußball spielten insgesamt elf Mannschaften in zwei Altersklassen um den Sieg und die begehrten Medaillen im Rahmen der Kreis-, Kinder- und Jugendspiele. Organisiert wurde das Turnier vom Sportverein Weiß/Blau Stendal und der gastgebenden Diesterwegschule Stendal.

Privatschule setzt sich durch

Bei den jüngeren Schülern der 5. und 6. Klassen wetteiferten fünf Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“. miteinander. Dabei setzte sich die Privatschule Stendal souverän mit vier Siegen durch und erhielt dafür bei der Siegerehrung den Pokal der Diesterwegschule und die Goldmedaillen.

Auf den zweiten Rang konnte sich die Diesterwegschule/ Schwarz hauchdünn durch ein mehr geschossenes Tor vor der Comeniusschule aus Stendal platzieren.

Gino Staykowski aus der Diesterwegschule zeigte während der Spiele starke Paraden und wurde als bester Torwart ausgezeichnet. Die Auszeichnung als wertvollster Spieler nahm der Comeniusschüler Marko Heise entgegen.

Ergebnisse Klasse 5/6

1. Privatschule Stendal 13:1 / 12

2. Diesterwegschule SDL Schwarz 11:3 / 7

3. Comeniusschule Stendal 10:2 / 7

4. Diesterwegschule Stendal Blau 3:7 / 3

5. Sekundarschule Bismark 0:24 / 0

Komarowschule in der Stufe 7/8 vorn

Auch beim Turnier der 7. und 8. Klassen gab es mit der Komarowschule Stendal einen verdienten Sieger. Die sechs Mannschaften spielten in zwei Gruppen.

Im Finale siegten die Komarowschüler mit 2:0 gegen die Comeniusschüler. Im Spiel um den dritten Platz konnte sich die Privatschule mit 4:0 gegen die Sekundarschule Bismark durchsetzen.

Bester Torwart wurde hier Ali Ghasemi von der Diesterwegschule/Blau und wertvollster Spieler mit Chantal Schmidt eine Spielerin vom Team Diesterweg/Grün.

Insgesamt war es ein sehr faires Turnier und hatte mit Weiß/Blau Stendal einen perfekten Ausrichter.

Ergebnisse Klasse 7/8

1. Komarowschule Stendal

2. Comeniusschule Stendal

3. Privatschule Stendal

4. Sekundarschule Bismark

5. Diesterwegschule Stendal Blau

6. Diesterwegschule Stendal Grün