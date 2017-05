Spielabbruch in der Landesklasse, Staffel I, in der Partie Beetzendorf gegen Blau-Gelb Goldbeck.

Beetzendorf l Das war doppelt bitter für den SV Blau-Gelb Goldbeck. Die Mannen um Spielertrainer David Rose führten am Sonnabend nach 57 Minuten mit 1:0 im Gastspiel der Fußball-Landesklasse, Staffel I, beim MTV Beetzendorf und waren auf einem guten Weg, sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib zu sichern. Weil allerdings ein heftiges Gewitter aufzog, musste Schiedsrichter Leon Kocherscheid die Partie zur Sicherheit aller Beteiligten zunächst unterbrechen und später – weil sich die Lage in der kommenden halben Stunde nicht entscheidend verbesserte – gänzlich abbrechen. „Jetzt muss der Staffelleiter entscheiden, was geschieht“, erklärte Kocherscheid nach seiner Entscheidung in der Kabine.

Höchstwahrscheinlich wird die Begegnung allerdings neu angesetzt. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass die Blau-Gelben erneut die weite Auswärtsreise nach Beetzendorf antreten müssen und die Partie natürlich wieder bei einem torlosen Stand beginnt. An den Gesichtern der Goldbecker Spieler und Verantwortlichen war eine Enttäuschung klar zu erkennen. Doch Schiri Leon Kocherscheid ist nun mal für die Sicherheit der Akteure verantwortlich und so war es womöglich auch korrekt, dieses Kellerduell nicht fortzuführen. „Für Goldbeck ist das natürlich ärgerlich“, konnte MTV-Trainer Mayk Zürcher die Gäste verstehen. Seine Beetzendorfer Schützlinge konnten womöglich ganz froh sein, denn es war einfach nicht ihr Tag. Somit bekommen sie nun vermutlich die Chance, es entweder an Christi Himmelfahrt oder einen Abend zuvor – das sind die wahrscheinlichsten Nachholtermine – besser und den Klassenerhalt mit einem Erfolg womöglich endgültig perfekt zu machen.

In der knappen Stunde, die am Sonnabend gespielt wurde, wirkten die Goldbecker frischer und gefährlicher. Vor allem in Person von Stefan Huth. Der flinke Offensivmann konnte von der MTV-Abwehr kaum gestellt werden. Huth war es auch, der in Minute sieben nicht das einzige Mal der gegnerischen Hintermannschaft enteilt war und das 1:0 markierte. Keeper Dennis Panhey war zwar noch mit den Handschuhen am Leder, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Der Rangvorletzte konnte sich nun natürlich etwas defensiver verhalten und auf Konter lauern. Dieses Konzept ging auch gut auf, zumal die Defensive um Spielertrainer Rose einen sehr ordentlichen Eindruck hinterließ und die Räume immer wieder gut zulief. Dennoch hätten Bennet Sobolowski, Timm Müller, Gordon Bock oder auch Fabian Panhey für die immer mehr Druck aufbauenden Platzherren ausgleichen können. Zwingender waren allerdings die Gäste. Stefan Huth hätte gut und gerne auf 2:0 oder 3:0 erhöhen können, seine zwei Hochkaräter nach schnellem Umschaltspiel ließ er allerdings ungenutzt. Daher blieb es beim 1:0 der Ostaltmärker zur Pause, wobei sich das Unwetter aus der Ferne bereits in Form einer dunklen Wolkenfront und Donnerschlägen bemerkbar gemacht hatte.

Referee Leon Kocherscheid schaute genau, überlegte noch eine kurze Weile, entschied sich dann aber doch, den zweiten Abschnitt freizugeben. Erneut reagierte Beetzendorf wütend, doch im Offensivspiel steckte einfach der Wurm. Goldbecks Defensive leistete weiterhin gute Arbeit, es sah gut aus für Gralow & Co. Doch nach 57 Minuten – das Gewitter hatte mittlerweile den Spielort erreicht – pfiff der Unparteiische zur Unterbrechung. Die Beteiligten eilten in die Kabinen und nachdem – wie eingangs erwähnt – 30 Minuten später keine Wetterverbesserung eintrat, entschied sich Kocherscheid, die Begegnung gänzlich zu beenden. „Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Partie neu angesetzt wird. Das sind Dinge, die nicht zu beeinflussen sind, und wenn der Schiedsrichter meint, das Duell abzubrechen, wird er das vorher mit den beiden Trainern auch besprochen und dann seine Entscheidung gewissenhaft getroffen haben“, erklärte Staffelleiter René Strach auf Volksstimme-Nachfrage. Somit dürfte klar sein, dass sich der MTV Beetzendorf und der SV Blau-Gelb Goldbeck demnächst erneut gegenüberstehen werden.

MTV 1880 Beetzendorf: D. Panhey – Spychalski, Seifert (46. Fritsche), Banse, Bock, Sobolowski, T. Fricke, Müller, Wotapek, F. Panhey, N. Schulz.

SV Blau-Gelb Goldbeck: Mirau – Fankner, Voß, Buchholz, Rose, Baumann, Klautzsch, St. Huth, Prigge, Bethge, Gralow.

Tor: 0:1 Stefan Huth (7.).

SR: Leon Kocherscheid.

Vorkommnis: Die Partie wurde nach 57 Minuten wegen eines heftigen Gewitters zunächst unter- und später gänzlich abgebrochen.