In der Fußball-Kreisoberliga hat der Schinner SV Eintracht 5:1 bei Abstiegskandidat Eintracht Lüderitz gewonnen.

Lüderitz l Der Auftritt der Teichert-Elf war besonders im ersten Abschnitt eines Meisterschaftsfavoriten nicht würdig.

Die Gäste hatten noch einen ordentlichen Start. Eine Hereingabe von Steven Kroschel köpfte Marcel Weidebach bereits in der ersten Minuten knapp über das Gehäuse. Dann scheiterte Kevin Assmann mit einem Schlenzer an Torwart René Zabel, der mit dem Fuß abwehrte. Was dann folgte war plan- und ideenloser Fußball der Gäste. Lüderitz brauchte nicht viel aufwenden, um die Angriffe der Gäste zu stoppen. Nach vorn gaben die Gastgeber vor dem Wechsel nicht einen Torschuss ab. Bei einem Flankenversuch von Rolf Hartleben gab es Proteste der Hausherren, da Markus Bensberg seine Arme an der Strafraumgrenze recht weit ausbreitete. Der Schiri entschied auf Eckstoß.

Vier Gelbe Karten für Lüderitz

Zudem fingen sich die Platzherren vor der Pause vier gelbe Karten ein. Bei einem heftigen Einsteigen von Andy Pielniok ließ sich Tomasz Hampel zu einer Revache hinreißen.

Für das Foul gab es Gelb. Hampel musste mit Rot nach 39 Minuten vorzeitig duschen.

Kurz vor dem Wechsel hatte der Gast noch eine Möglichkeit. Markus Bensberg köpfte einen Freistoß von Christian Tuchen daneben.

Gäste wachen spät auf

Im zweiten Abschnitt hatte das Heimteam nun Überzahl. Doch nun machte Schinne die Tore. Nach Handspiel gab es Elfmeter. Marcel Weidebach verwandelte zur Gästeführung. Die Noah Saeg kurz danach auf 2:0 ausbaute. Dann gab es auch personellen Gleichstand. Florian Wagner bekam die Ampelkarte, sodass auch Lüderitz nur noch zu zehnt war. Dies war dann schon die Vorentscheidung. Kevin Assmann drückte diese dann mit zwei weiteren Toren zahlenmäßig aus.

Im Schlussgang gelang Lüderitz dann etwas Kosmetik. Außerdem musste Schiri Dirk noch zweimal auf den Punkt gehen. Torwart Alexander Bertram vergab den Ersten. In der Schlussminute traf schließlich Robin Kroschel zum 5:1-Endstand.

Torfolge: 0:1 Marcel Weidebach (50./HE), 0:2 Noah Mohamed Saeg (53.), 0:3, 0:4 Kevin Assmann (70., 83.), 1:4 Asad Saleban Abdullahi (84.), 1:5 Robin Kroschel (90./FE).

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Tomasz Hampel (Schinne 39.) / Gelb Rot Florian Wagner (Lüderitz 57.) / Schinnes Alexander Bertram verschieß Foulelfmeter.

Eintracht Lüderitz: René Zabel - Rolf Hartleben, Andy Pielniok, Florian Wagner, Stephan Müller, Mario Kaltenbrunner, Marvin Schmidt (63. Sven Stiewe), Maximilian Schulz, Jens-Armin Damker, Kevin Tuchen, Guido Schlief (29. Asad Saleban Abdullahi).

Schinner SV Eintracht: Alexander Bertram - Tomasz Hampel, Robin Kroschel, Kevin Assmann, Noah Mohamed Saeg, Steven Kroschel, Markus Bensberg, Rayk Eßmann (70. Michael Mauer), Jonas Kirchner (63. Marcel Schwiertz), Marcel Weidebach (63. Peter Baca), Christian Tuchen.