In der Fußball-Kreisliga haben sich Saxonia Tangermünde II und Blau-Weiß Schollene 2:2 remis getrennt.

Stendal l Grün-Weiß Staffelde siegte daheim mit 3:1 über den Rossauer SV II.

FSV Saxonia Tangermünde - Blau-Weiß Schollene 2:2 (0:0). Ein lange Zeit ausgeglichenes Spiel hätte Schollene in der Schlussphase für sich entscheiden können. In der Anfangsviertelstunde agierten beide Mannschaften noch harmlos, doch zur Mitte des ersten Durchgangs näherte sich die Saxonia dem gegnerischen Gehäuse immer weiter an. Zur Pause stand dennoch auf beiden Seiten die Null. Dies änderte sich mit Beginn der zweiten Hälfte sofort, denn erst behielt Sebastian Sähr im 1-gegen-1 mit Schollenes Lucas Lefeber die Nerven, bevor Wesley Morling ausglich. Auch das zweite Tangermünder Tor erzielte Sähr, Schollene antwortete per Strafstoßtreffer. Einen weiteren Elfmeter vergab Michael Körtge jedoch, sodass sich beide Teams die Punkte teilen.

Torfolge: 1:0 Sähr (47.), 1:1 Morling (55.), 2:1 Sähr (66.), 2:2 Körtge (77./FE).

Grün-Weiß Staffelde - Rossauer SV II 3:1 (3:0). Eine starke erste Hälfte sichert Staffelde die drei Zähler gegen Rossau. Die Hausherren trafen vor dem Seitenwechsel dreimal, davon einmal per Elfmeter und zweimal durch konsequentes Pressing auf die RSV-Abwehr. Dies führte zu Uneinigkeiten zwischen den Gästen, welche die Grün-Weißen bestraften. Nach der Pause fehlte es den Hausherren jedoch an Konzentration, sodass Rossau immer besser ins Spiel kam und durch Marc Eichholz den Anschluss wiederherstellte. Bei seinem Treffer war der Ball allerdings zuvor im Aus. In der Schlussphase erspielten sich wieder beide Teams Tormöglichkeiten, ein höherer Sieg als auch ein Remis wären also möglich gewesen.

Torfolge: 1:0 Sandomirski (20./FE), 2:0 M. Kellmann (28.), 3:0 M. Kellmann (31.), 3:1 Eichholz (61.).