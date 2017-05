Mit einem 7:0 (6:0)-Kantersieg gegen den FC Stahl Thale haben die Kicker des TuS Bismark den Klassenerhalt in der Landesliga Nord perfekt...

Bismark l Die Grempler-Elf hat nunmehr 38 Zähler gesammelt und hat 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Den hat der SV Förderstedt (25 Punkte) inne, doch da nur noch zwölf Punkte zu vergeben sind, können die Bismarker für ein weiteres Jahr in dieser Liga planen.

Und das Match hätte egentlich in Thale stattfinden müssen, doch da die Harzer zum Duell an Ostern nicht in Bismark anreisten, bekamen die Ostaltmärker nicht nur die drei Zähler am grünen Tisch zugesprochen, sondern obendrein das erneute Heimrecht. Das nutzten sie auch - und wie.

Nach einer eher ausgeglichenen Anfangsphase, in der die Gäste durch Köhler durchaus auch hätten in Führung gehen können, brannte der TuS ein wahres Feuerwerk ab. Allerdings luden die Gäste die Bismarker auch zum munteren Toreschießen ein. Wer sich in Minute 21 ein kühles Getränk holte oder einen Toilettenbesuch in Angriff nahm, traute nach der Wiederkehr seinen Augen nicht, denn auf der Anzeigetafel leuchtet ein 3:0. Binnen nur fünf Minuten sorgten Rämke (21./FE), Grempler (22.) und Grabau (25.) für die klare Führung. Die Gäste waren sichtlich geschockt und bekamen in dieser Phase kein Bein auf den Rasen. Und Bismark hatte noch lange nicht genug und blieb auf dem Gaspedal. Zweimal Rämke (33., 36.) und erneut Grabau (38.) machten noch vor der Pause das halbe Dutzend voll.

In den zweiten 45 Minuten ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen und die Stahl-Kicker waren nur noch um Schadensbegrenzung bemüht. Aber das Tor zum 7:0-Endstand von Pylypchuk (67.) konnten sie aber dennoch nicht mehr verhindern.

Torfolge: 1:0 Carlo Rämke (21./Foulelfmeter), 2:0 Philipp Grempler (22.), 3:0 Christoph Grabau (25.), 4:0, 5:0 Carlo Rämke (33., 36.), 6:0 Christoph Grabau (38.), 7:0 Ivan Pylypchuk (67.).