In der Landesklasse steht die Frage: Wie steht es um Arneburg, Osterburg und Krüden/Groß Garz?

Stendal l Die von Jürgen Dobberkau trainierte Mannschaft von Rot-Weiß Arneburg ist derzeit mit 25 Punkten Fünfter des Landesklassenfeldes.

Damit befindet sie sich zwar im Vorderfeld des Klassements, aber nicht in solch günstiger Lage wie in der Vorsaison. „Nach fast einem Jahr auf dem Ausweichplatz in Bertkow sind wir zurück auf den Arneburger Platz gekommen, der sich eher wie ein Teppich anfühlt. Darauf spielen auch andere Mannschaften sehr gern“, weiß RWA-Coach Dobberkau.

Drei Heimniederlagen für Arneburgs Rot-W

Die Folge waren gleich drei (knappe) Heimniederlagen (Warnau 2:3, Gardelegen 0:1, Goldbeck 1:2). Auswärts gab es in der Hinrunde lediglich eine Niederlage, und zwar durch einen Gegentreffer in der Schlussminute beim Möriger SV.

Der Trainer schätzt ein: „An der Konstanz mangelt es, wir haben zu viele Lücken im Kader, etwa durch die schweren Verletzungen von Marcel Weiß (Fußgelenk) und Karsten Müller (Oberschenkel).“

Allerdings wird von den Arneburgern natürlich nicht alles schlecht gesehen, wenn man bedenkt, dass mit Markus Becker und Lars Korte gleich zwei Offensivspieler mit um die Landesklasse-Torjägerkrone kämpfen.

In der Rückrunde wollen sie oben dran bleiben. Und vielleicht gelingt es ihnen ja auch, einen oder gar mehrere von den Großen des Feldes zu bezwingen und sich noch weiter nach vorn zu arbeiten.

Die Mannschaft des SV Krüden/Groß Garz überrascht nach der Hinrunde mit 17 Punkten auf Rang neun insgesamt sehr positiv. Schließlich hatte das dem Team von Coach Axel Prycia nach geradezu katastrophalen Kadersituationen in der Vorbereitung wahrlich niemand zugetraut.

Altmärker wie Dänemark 1992

Die am zweiten Spieltag ins Geschehen eingreifenden Nordaltmärker (Partie in Beetzendorf wurde im November nachgeholt - 0:4) begannen wie einst die kurzfristig dazu kommenden Dänen bei der EM 1992, nämlich unbeschwert und wahnsinnig erfolgreich.

Fünf Siege in Folge wurden eingefahren, darunter auch ein glatter 4:0-Heimerfolg gegen den Möringer SV. Nach dem siebenten Spieltag (0:0 bei Blau-Gelb Goldbeck) aber riss die Erfolgsstrecke.

Danach gab es noch einmal einen Punktgewinn für Krüden/Groß Garz (2:2 daheim gegen Saxonia Tangermünde).

Trainer Prycia und sein Team müssen in den Wochen der Winterpause den Hebel wieder umlegen und sich auf die Tugenden ihres Teams besinnen. Durch Kampfgeist, Spielwitz und Dynamik wurde in der Vergangenheit schon so mancher Punkt geholt. Und das ist auch erneut möglich, wenn die Akkus der Aktiven wieder voll sind.

Der von Ronald Göthe trainierte Osterburger FC belegt nach der Hinrunde mit 15 Zählern den zehnten Tabellenrang. Die im Jahr 2015 in die Landesklasse aufgestiegenen Biesestädter machten in der ersten Serie in dieser Spielklasse einen sehr guten Eindruck.

Darf man angesichts des bislang mäßigen Abschneidens in der laufenden Saison das Sprichwort vom „verflixten zweiten Jahr“ bemühen?

Nur bedingt, denn die Osterburger Mannschaft, in der das Klima sehr gut ist, wirkt zumeist mannschaftlich sehr geschlossen. „Die Trainingsbeteiligung ist es, die mir Sorgen macht“, sagt Coach Ronald Göthe.

Und das ist in erster Linie nicht einmal darauf zurückzuführen, dass dafür etwa subjektive Gründe verantwortlich sind.

Die Mannschaft wurde in den letzten Jahren durch die sich richtig stark entwickelnde Nachwuchsarbeit beim OFC geformt. Derzeit befindet sich ein nicht geringer Anteil der Akteure im Studium, und zwar in vielen Teilen der Republik. Ein gemeinsames Training ist daher derzeit nur in Ausnahmefällen möglich

Dennoch sollte das vorhandene fußballerische Potenzial die Osterburger in der Rückrunde noch weiter nach vorn tragen.