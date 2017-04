Der 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel I, in der Zusammenfassung.

Statistik TuS Wahrburg - Saxonia Tangermünde 0:1 (0:1). Tore: 0:1 Lehmann (33.) TuS Wahrburg: Daniel Meinert - Tobias Jüngling, Philippe Radelhof (86. Daniel Drawehn), Pascal Wennrich, Toni Weikert, Adrian Wennrich (55. Kevin Beckmann), Julien Hesse, David Mooz (46. Marco Zimmermann), Eric Lembert, Marvin Gast, Philipp Rieke. FSV Saxonia Tangermünde: Ingo Arndt - Franz Döhmann, Jann-Eric Wabbel, Sebastian Bäther, Richard Wehrmann, Nils Lautenschläger, Per-Erik Lange (89. Sebastian Sähr), Christopher Meißner (81. Janis Kämpfer), Daniel Groß, Jonas Lehmann, Martin Doerjer. Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Torsten Felkel, Sven Heydemann). MTV Beetzendorf - SV Liesten 0:4 (0:1). Torfolge: 0:1 Fricke (ET, 8.), 0:2 Benecke (60.), 0:3 Bierstedt (68.), 0:4 Wiese (72.). Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Tobias Hahne, Florian Blasig). MTV Beetzendorf: Dennis Panhey - Tobias Seifert, k. A., Gordon Bock, Bennet Sobolowski, Tino Fricke, Timm Müller, Sebastian Eder (46. Fabian Panhey), Holger Fritsche (53. Sebastian Spychalski), Robert Diekmann, Nico Schulz. SV Liesten: Dawid Mateusz Sczerbik - Matthias Wiese, Pawel Kijewski, Marc Pätzold (71. Patrick Kordus), Rene Mangrapp, Christian Walter, Steffen Mangrapp, Nils Bierstedt (83. Paul Scholze), Markus Krottki, Stephan Benecke, Steven Beck. FSV Havelberg - Möringer SV 6:1 (1:0). Torfolge: 1:0 Fritze (45.), 2:0 Döring (49.), 3:0 Döring (53.), 4:0 Döring (FE, 77.), 4:1 Wesche (80.), 5:1 Döring (FE, 82.), 6:1 T. Leppin (90.) FSV Havelberg: Mathias Bauz - Mario Gieseler, Toni Leppin, Robert Fritze, Benjamin Doering, Markus Bröker (75. Rico Gennermann), Steven Möbius, Wilhelm Schulz, Jakob Swiderski (63. Sven Leppin), Michael Seidel (56. Toni Liebsch), David Stamer. Möringer SV: Steven Wittrien - Marten Klewitz, Mike Klenge, Felix Reimann, Thomas Genderjahn, Kevin Fuhrmann, Mario Wesche, Andreas Schulze (84. Thomas Grabb), Thomas Kaminke, Sebastian Engels, Dominik Schreiber. Schiedsrichter: Ralf Lorenzat (Dirk Wiesener, Paul Tautenhahn). Osterburger FC - Heide Jävenitz 2:0 (1:0). Torfolge: 1:0 U. Schmidt (17.), 2:0 U. Schmidt (85.). Osterburger FC: Sebastian Braune - Stefan Holtmann, Alexander Riedel, Uwe Schmidt (87. Tristan Gehne), Robert Schmidt (82. Andre Sachse), Marius Müller (46. Hendrik Romahn), Patrick Henel, Benjamin Wolligandt, Chris Koehn, Marius Melms, Phillip Magerin. SV Heide Jävenitz: Nico Jahn - Rene Benecke, Tim Volkhard Wolter, Pascal Pieper, Jonas Müller, Sven Martin Kunze, Christian Euen, Milon Hossain, Sven Weber, Marvin Bogdahn, Thomas Staschok (22. Patrick Jürges). Schiedsrichter: Mario Lach (Sven Schulz, Raik Schulz). Krüden/Groß Garz - SSV 80 Gardelegen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Burkardt (44.), 0:2 Stottmeister (67.), 0:3 Bache (75.) Schiedsrichter: Thomas Görges (Tobias Petzke, Lucas Becker). SSV Havelwinkel Warnau - SV Eintracht Salzwedel 5:1 (4:1). Torfolge: 1:0 Meier (9.), 2:0 Meier (FE, 11.), 3:0 Meier (29.), 4:0 Gerngroß (31.), 4:1 Zipperling (33.), 5:1 Buricke (80.). SSV Havelwinskel Warnau: Gordon Damker - Martin Buricke, Mirko Keiper (46. Timm Hensel), Torsten Meier, Stefan Schulz, Sven Ahlendorf, Rene Gerngroß (73. Christian Bresigke), Hugo Camargo Lacerda De Souza, Keven Brömme (46. Mathias Nielebock), Kevin Schmoock, Yuri Alef Dos Santos Souza. SV Eintracht Salzwedel: Dennis Röhl (86. Dean Kamith) - Julian Seehausen, Hannes Pietscher, Gregor Roth, Malte Liestmann, Lukas Werner (75. Denny Liebrecht), Marcel Peters, Stefan Heuer, Melvin Michael (71. Kevin Gebert), Hannes Schreiber, Raik Zipperling. Schiedsrichter: Christian Schütze (Lukas Richter, Erik Tautenhahn). Haldensleber SC II - Blau-Gelb Goldbeck 3:0 (1:0). Torfolge: 1:0 Götsch (31.), 2:0 Rosenbach (49.), 3:0 Götsch (75.). Haldensleber SC II: Eric Rauhut - Norman Weitz, Pascal Hampel (68. Pascal-Luis Storaczek), Eric Peuschel, Philipp Krause, Adrian Peuschel (83. Clemens Gathge), Maximilian Reuter, Marius Götsch, Niklas Folkens (72. Leon Pape), Marian Rosenbach, Eugen Schunaew. Blau-Gelb Goldbeck: Jakob Mirau - Patrick Fankner, Maximilian Rundstedt (58. Mario Kottke), Dorian Buchholz, David Rose (71. Marco Krüger), Christoph Baumann, Oliver Stachel, Stefan Huth, Benjamin Prigge, Tobias Heyder, Lars Bethge (70. Manuel Sanftleben). Schiedsrichter: Tobias Menzel (Roland Müller, Detelf Charnowski). Rot-Weiß Arneburg - SV Langenapel 2:1 (0:1). Torfolge: 0:1 Neuling (4.), 1:1 Becker (60.), 2:1 Korte (FE, 86.). SV Langenapel: Christian Oesterling - Michel Jacobs, Pascal Kreitz, Michael Vogt, Fred Neuling, Mathias Müller, Martin Müller (48. Stephan Bock), Lukas Biermann, Gunnar Zilt, Michael Bock, Alexander Schulz. Schiedsrichter: Mario Sämisch (Celina Feldheim, Christian Schulze).

Stendal l Auch nach dem 24. Spieltag hat sich das Bild an der Tabellenspitze sowie im Tabellenkeller unverändert gehalten. Der SSV Havelwinkel/Warnau deklassierte den Tabellenvierten Eintracht Salzwedel mit 6:1-Toren und zeigte sich für das anstehende Pokalfinale in bestechender Form. Der SSV Gardelegen, erster Verfolger der Warnauer, hielten sich ebenso schadlos und fuhren einen 3:0-Sieg beim SV Krüden/Groß Garz ein. Im Tabellenkeller blieben alle Mannschaften erfolgslos. Jävenitz unterlag in Osterburg, Goldbeck verlor beim Haldensleber SC II sowie TuS Wahrburg und der SV Langenapel, die ebenfalls eine Niederlage einstecken mussten.

TuS Wahrburg - Saxonia Tangermünde 0:1 (0:1). Der Gastgeber wollte sich mit einem Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Dass diese Unterfangen jedoch nicht gelang lag an dem Tor des Tages, das Jonas Lehmann in der 33. Spielminute für die Gäste aus Tangermünde erzielte. Durch die Niederlagen der direkten Konkurrenten hielten die Wahrburger den sechs Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz. Saxonia Tangermünde bleibt mit dem knappen Erfolg auf dem sechsten Platz.

MTV Beetzendorf - SV Liesten 0:4 (0:1). Durch ein Eigentor von Tino Fricke ging der SV Liesten bereits in der achten Spielminute im westaltmärkischen Derby in Führung, mit der es auch in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel eröffnete Stephan Benecke in der 60. Spielminute den Torreigen mit dem Treffer zum 2:0, den Niels Bierstedt (68.) und Matthias Wiese auf 4:0-Tore ausbauten. Der Gastgeber bleibt nach der Niederlage auf Rang 12, während die Liestener auf Tabellenplatz fünf stehen.

FSV Havelberg - Möringer SV 6:1 (1:0). In wahrer Torlaune zeigte sich der FSV Havelberg gegen den Möringer SV, die jedoch eine komplett andere Mannschaft auf das Geläuf brachten. Grund dafür ist das Pokalfinale, für das der MSV seine Akteure schonen möchte. Dennoch darf die Leistung des FSV nicht "geschmälert" werden, die nach der 1:0 Pausenführung durch Robert Fritze im zweiten Durchgang ein wahres Offensivfeuerwerk in Person von Vierfach-Torschütze Benjamin Döring abfeuerten. Kurz vor Spielende setzte Toni Leppin mit dem Treffer zum 6:1 den Schlusspunkt unter der Partie. Wesche hatte zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzt.

Osterburger FC - SV Heide Jävenitz 2:0 (1:0). Einen 2:0-Erfolg fuhr der Osterburger FC gegen den abstiegsbedrohten SV Heide Jävenitz ein. Uwe Schmidt sorgte sowohl in der ersten Halbzeit (17.), wie auch fünf Minuten vor Spielende für die beiden OFC-Tore. Während die Gäste weiterhin mitten im Abstiegskampf stecken, stehen die Osterburger auf einen sicheren neunten Rang.

SV Krüden/Groß Garz - SSV 80 Gardelegen 0:3 (0:1). Ohne Probleme gewann der SSV Gardelegen die Auswärtspartie beim Abstiegskandidaten SV Krüden/Groß Garz. Jedoch dauerte es bis zur 44. Spielminute ehe die favorisierten Westaltmärker durch Burkhart in Führung gingen. Nach der Pause erhöhte Stottmeister auf 2:0-Tore, ehe nur kurze Zeit später SSV-Angreifer Simon Bache mit dem dritten Gardelegener Tor für die Entscheidung sorgte.

SSV Havelwinkel Warnau - Eintracht Salzwedel 6:1 (4:1). Eine Demonstration auf der einen Seite, ein Debakel auf der anderen Seite. Der SSV Havelwinkel/Warnau hat sich für das am Montag, 1. Mai, stattfindende Pokafinale warm geschossen. Torsten Meier brachte seine Farben mit einem Doppelpack in der 9. und 11. Spielminute rasch mit 2:0 in Führung. Diese erhöhte Meier durch seinen dritten Treffer in der 29. Spielminute, den Kapitän Rene Gerngroß nur eine Minute später zum 4:0 manifestierte. Erst durch den 1:4-Anschlusstreffer von Raik Zipperling konnte der Gast etwas Ruhe in das Spiel bringen. In der Schlussoffensive der zweiten Halbzeit gelangen dem SSV zweite weitere Treffer durch Buricke und Tormaschine Torsten Meier, der zum vierten Mal stach.

Haldensleber SC II - Blau-Gelb Goldbeck 3:0 (1:0). Nach einer langzeit offenen Partie in der ersten Halbzeit gelang es den Gastgebern in Person von Marius Götsch zur 1:0-Pausenführung in der 37. Spielminute zu treffen. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel gelang HSC-Akteur Marian Rosenbach der zweiten Treffer für die Hausherren, die Götsch mit seinem zweiten Treffer in der 75. Spielminute auf 3:0 erhöhte, der zugleich den Endstand bedeute. Die Goldbecker bleiben damit weiterhin tief im Abstiegskampf.

Rot-Weiß Arneburg - SV Langenapel 2:1 (0:1). Eine unglückliche Niederlage erlitt der SV Langenapel bei den favorisierten Arneburgern. Fred Neuling brachte bereits in der vierten Spielminute die Westaltmärker in Führung, mit der es auch in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Gastgeber den Druck und glich durch Becker in der 62. Spielminute zum 1:1 aus. Als viele auf ein Remis hindeutete, setzte Rot-Weiß Spieler Lars Korte das runde Leder in das Langenapeler Gehäuse zum 2:1-Endstand. Der SV Langenapel bleibt auf dem ersten Nichtabstiegplatz, während die Arneburger auf dem siebenten Platz verweilen.