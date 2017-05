In der Fußball-Verbandsliga hat es in Merseburg das Spitzenspiel gegeben. Zwischen IMO und Lok Stendal endete es 1:1.

Merseburg/Stendal l Die Konstellation vor dem Match war klar, Merseburg wollte mit einem Sieg den Tabellenführer noch ins Schwanken bringen, Lok wollte den Abstand auf neun Punkte erhöhen. Nach dem Spiel sah man zuerst nur bedrückte Mienen, und zwar auf beiden Seiten. Noch vor dem Spiel wäre Lok insgeheim mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, aber nach 95 Minuten war das Ergebnis eine gefühlte Niederlage.

Beiden Mannschaften sah man den Willen an, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Aggressiv, aber nicht unfair wurde um jeden Ball gerungen. Die Merseburger versuchten, mit langen Bällen ins Sturmzentrum ihren gefährlichsten Stürmer Rohleder in Szene zu setzen, dieser befand sich jedoch bei der Stendaler Abwehr, übrigens im gesamten Spiel, in guten Händen. Lok spielte ruhig von hinten heraus und brachte die schnellen Buschke und Krüger immer wieder in Position. In der 25. Minute setzt Buschke das erste Achtungszeichen, aber sein Ball zischt am linken Außenpfosten vorbei ins Aus.

Buschke trifft zum 0:1

Drei Minuten später ging es über rechts in Richtung IMO-Gehäuse. Instenberg täuschte an und spielte den langen Ball ins Zentrum, Buschke verwertete in toller Manier zum Stand von 0:1. Merseburg war geschockt, Lok legte nach. Instenberg nahm den Ball 25 Meter vor dem Tor an, umdribbelte in höchstem Tempo drei Abwehrspieler und wurde vom Torwart von den Beinen geholt. Den Elfmeter schoss er selbst. Der Ball ging aber nur an den linken Pfosten.

Vor der Pause gab es dann eigentlich die erste und einzige Möglichkeit für Rohleder,dessen Kopfball aus drei Meter Entfernung ging aber links vorbei. Merseburg kam aggressiver aus der Kabine, dass verpuffte aber spätestens nach zehn Minuten. Lok übernahm wieder das Spiel. Nachdem Buschke nach tollem Solo über links gerade noch am Torschuss gehindert wurde (69.) lief Instenberg durch die Mitte allein auf den Torwart zu.

Weitere Lok-Chancen

Anstatt zu vollenden, wählte er uneigennützig den Pass zum links mitgelaufenen Nellessen, übersah dabei jedoch den dazwischen stehenden Merseburger. Das war der nächste „Hundertprozenter“ gewesen, um das Spiel zu entscheiden. Danach traf Nellessen nur das Lattenkreuz, was zuvor schon Erdmann betraf. Rohleder hatte in 79. noch eine Möglichkeit, aber sein Schuss war zu hoch angesetzt. Dann war das Spiel vorbei, aber der Schiri zeigt fünf Minuten Nachspielzeit an, genau drei zu viel.

1:1 in der Nachspielzeit

In der 93. Minute setzt sich Merseburg auf der linken Abwehrseite durch, die Flanke kam auf Schössler und dessen Ball überrascht Giebichenstein. Ein für die Merseburger glücklicher, vom gesamten Spielverlauf gesehen, nicht verdienter Ausgleich.

Lok Chefcoach Sven Körner resümierte: „Wir sind keine Killermanschaft, als solche wären wir mit vier geschossenen Toren nach Hause gefahren.“ IMO-Trainer Wagner sprach von einem verdienten Punkt, er muss wohl ein anderes Spiel gesehen haben.

Fazit: Nach einem der besten Auswärtsspiele beim Mitbewerber um den Aufstieg haben die Stendaler gezeigt, dass sie nicht unverdient vorn stehen. Die vielen mitgereisten Fans aus Stendal und Umgebung dankten es der Mannschaft nach dem Spiel.

1. FC Lok Stendal: Giebichenstein - Gebauer, Groß, Werner, Mahrhold, Instenberg, Krüger (89. L. Breda),Erdmann, Schubert (78. Juhinio), Nellessen (83. Gödecke), Buschke.

Torfolge: 0:1 Buschke (28.): 1:1 Schössler (90+3)

Schiedsrichter: Hildebrand (Nebra), Zuschauer: 109.