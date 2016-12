Vierkampf in der Partie Post Stendal gelb gegen die SG Schönhausen/Klietz. Foto: Wolfgang Seibicke

Die G-Junioren oder Bambini des Post SV Stendal haben das Thomas-Beyer-Gedächtnisturnier ihrer Altersklasse gewonnen.

Stendal l Der Veranstalter musste organisatorisch umdisponieren. Weil sich Germania Tangerhütte abmeldete, gab es keine zwei Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaftten, sondern eine Siebenerfeld. So wurde nach dem Prinzip jeder gegen jeden gespielt. Zum zweiten Mal spielten die G-Junioren in der Serie der Hallenturniere von Post, das auf kleineren Spielfeldern als bei den Größeren. Zwei passten in die Halle Schillerstraße.

Trefferverhältnis von 16:0

Am Ende stand, nach einem Galaauftritt, ein klarer Gesamtsieg für die Mannschaft blau des Gastgebers Post SV Stendal. Die Postler holten sich in jedem ihrer Spiele den Sieg und kamen zum Turnierende zu einem Trefferverhältnis von 16:0. Im Verlauf der Spiele kam es in der elften Begegnung zum Aufeinandertreffen der beiden bis dahin stets erfolgreichen Mannschaft. Post blau und Borussia Genthin maßen sich.

6:0-Erfolg gegen den Turnierzweiten Borussia

Am Ende dieser Partie feierten die Stendaler einen 6:0-Erfolg und marschierten schurstracks auf den Gesamtsieg zu. Borussia wurde Zweiter. Den Titel holte sich Post blau endgültig im letzten Turnierspiel gegen die Mannschaft vom TuS Bismark. Die Schwarz-Weißen lieferten kämpferisch und auch spielerische eine feine Leistung ab, musste sich dem Favoriten jedoch mit 0:2 beugen. In dieser Begegnung schoss Postler Madi Mehdizade die beiden Tore. Damit erhöhte er sein entsprechendes Turnierkonto auf insgesamt zehn Treffer und wurde mit klarem Abstand Torschützenkönig.

Bilder Tino Manske (FSV Havelberg) wurde zum besten Torwart gewählt. Foto: Wolfgang Seibicke



Tino Manske bester Torwart

Als bester Torwart wurde Tino Manske vom FSV Havelberg gewählt und ausgezeichnet. Alle beteiligten Teams waren mit Feuereifer bei der Sache und verdienten sich deshalb ein richtig dickes Lob. Als Turnierdritter überzeugte insbesondere noch die Spielgemeinschaft Klietz/Schönhausen.