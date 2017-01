Elias Tembe (am Ball) empfängt mit dem HV Lok Stendal den HSV Haldensleben. Foto: Wolfgang Seibicke

In der Handball-Verbandsliga Nord steht am kommenden Wochenende der zweite Spieltag der Rückrunde an.

Wolfgang Seibicke › Wolfgang Seibicke





Stendal l Die Mannschaft von Spitzenreiter HSG Osterburg wird nach ihrem Punktverlust im Kreisderby bei der SG Seehausen (21:21) sehr darauf bedacht sein, am heutigen Sonnabend (Anpfiff: 17 Uhr) das Heimspiel gegen Germania Borne zu gewinnen und wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die Verfolger sind nah Die Biesestädter verfügen derzeit über 24:4 Punkte und sind gegenüber den Verfolgern Güsener HC (22:4) und Lok Schönebeck (21:5) nur unwesentlich im Vorteil. Der Tabellendritte Schönebeck spielt an diesem Wochenende daheim gegen Wacker Westeregeln, Güsen hat es auswärts mit dem LSV Klein Oschersleben zu tun. Bei den Osterburgern wurde der zuvor verletzte Aufbauspieler Paul Zierke im Kreisderby in Seehausens Wischelandhalle nur zeitweise eingesetzt. Die Einsatzzeiten in der heutigen Begegnung gegen Germania Borne dürften länger sein. Der Osterburger Kontrahent steht gegenwärtig mit 14:18 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Da ist klar, dass die Altmärker der Favorit sind. Seehäuser spielen bei TuS Die Männer der SG Seehausen fahren heute nach Magdeburg, wo sie ab 17 Uhr auf den Tabellennachbarn TuS Neustadt treffen. Der Gastgeber verfügt über 12:16 Zähler und ist Rangachter, die Altmärker mit ebenfalls 12:16 Punkten Tabellenneunter. Im Kreisderby gegen Osterburg haben die Wischestädter die erwartet starke Abwehrleistung geboten. „Das Remis war für uns eindeutig ein Punktgewinn. Man braucht nur den Tabellenstand und die klare Hinspiel-Niederlage in die Waagschale zu werfen“, so Thilo Hennigs, der zur Zeit den frisch operierten, etatmäßigen Coach Frank Leo, vertritt. Die Seehäuser können heute wieder auf den zuletzt erkrankten Arne Werneke zurückgreifen. Wichtig für die SG-Anhänger: Sie können mit dem Bus mitfahren, der um 12.45 Uhr vor der Wischelandhalle Richtung Landeshauptstadt abfährt. Die Seehäuser Abwehrstärke könnte im heutigen Auswärtsspiel ebenfalls der Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss sein. Stendal empfängt Haldensleben Das Stendaler Team hat nach dem Altmarkderby gegen den HV Solpke/Mieste (25:29) erneut ein Heimspiel vor Augen. Am morgigen Sonntag ab 15 Uhr kommt es in der Sporthalle des Berufsschulzentrums an der Schillerstraße zur Auseinandersetzung mit dem HSV Haldensleben. Der Gast ist derzeit Tabellenfünfter mit einem starken Punktverhältnis von 19:9. Die Kreisstädter sind demnach wieder in der Rolle des Außenseiters. Zuletzt in der Partie gegen Solpke/Mieste war die relativ schwache Chancenverwertung ein Grund für die Heimniederlage. Noch mehr Konzentration ist nötig, um ein Erfolgserlebnis zu feiern.

Von

Schlagwörter zum Thema: HSV Haldensleben | HSG Osterburg | SG Seehausen | HV Lok Stendal