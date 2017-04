Am 14. Spieltag der Landesliga der B-Junioren haben sich die Favoriten allesamt durchsetzen können.

Stendal l Der Osterburger FC gewann auswärts bei der SG Tangermünde/Schönhausen/Klietz 3:1. Eintracht Lüderitz setzte sich deutlich mit 7:0 beim Rossauer SV durch. Einen 9:1-Kantersieg verbuchte der TuS Bismark bei der SG Jävenitz/Kloster Neuendorf.

Rossauer SV - SV Eintracht Lüderitz 0:7 (0:2). Der SV Eintracht Lüderitz hat den dritten Tabellenplatz durch einen ungefährdeten Erfolg in Lüderitz untermauert. Die Friedrich-Elf bestimmte das Match von Beginn an und bestrafte die Fehler der Platzherren eiskalt. Nach der frühen Führung durch Humbert Vogel dauerte es jedoch ein wenig bis Jonas Friedrich erhöhen konnte. Nach dem Seitenwechsel ließen beim RSV die Kräfte nach und so konnte der Gast durch Treffer von Vogel (2), Heuer (2) und Otto das Resultat weiter in die Höhe schrauben.

Rossauer SV: Neumann - Falk, Frieseke, Kleve, M. Meyer, Kalkofen, Klein, Knöller, Wallmann, Schulz, Wagner.

Eintracht Lüderitz: Thörmer - Tuchen, Brückner, Spring, Otto, Friedrich, Vogel, P. Meyer, Grahmann, Heuer, Streckbein (Tasch).

Torfolge: 0:1, 0:3, 0:6 Vogel (7., 48., 67.), 0:2 Friedrich (26.), 0:4, 0:7 Heuer (50., 75.), 0:5 Otto (61.).

SG Jävenitz/Kloster Neuendorf - TuS SW Bismark 1:9 (0:6). Keine große Mühe bereitete dem TuS Bismark das Tabellenschlusslicht von der SG Jävenitz. Die Schwarz-Weißen waren den defensiv extrem anfälligen Westaltmärkern in allen Belangen überlegen und legten schon im ersten Durchgang den Grundstein für einen überzeugenden Kantersieg. In der Schlussphase erhöhten Jubert und Co. noch auf 1:9.

TuS Bismark: Thieß - Jubert, Dirk, Thiemann, Vinzelberg, Motejat, Altrock, Laube, Kujawski, Bock, Pachali (Wöllmann, Pajonk, Wiese, Ahrendt).

Torfolge: 0:1 Dirk (3.), 0:2, 1:8 Jubert (9., 74.), 0:3 Kujawski (11.), 0:4, 0:5 Motejat (23., 27.), 0:6 Pachali (40.), 1:6 (52./FE), 1:7 Vinzelberg (74.), 1:9 Laube (79.).

SG Tangermünde/Schönhausen/Klietz - Osterburger FC 1:3 (0:2). Dabei hatte Spitzenreiter Osterburg das erwartet schwere Spiel vor der Brust und so entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Durch zwei gefährliche Standards hätten durchaus die Platzherren in Front gehen können, ehe der OFC ab Mitte der ersten Hälfte den Ton angab. Nach einer halben Stunde Spielzeit war es dann Simon Lutschke, der infolge eines Freistoßes zum 0:1 einnetzte. Nur neun Minuten darauf erhöhte Jakob Gernecke für den Ligaprimus. Im zweiten Abschnitt erzeugte die Spg dann ein wenig mehr Druck und erzielte durch Tom Künnemann das verdiente Anschlusstor, was die stärkste Phase der Gastgeber einläutete. Doch auch der OFC hatte weiterhin beste Chancen und nutzte schließlich in der Schlussphase eine solche durch Leon Franz zum 1:3-Endstand.

SG Tangermünde/Schönhausen/Klietz: Lindner - Hoffmann, Behr, Künnemann, Müller, Bröker, Pumptow, Blümner, Ziem, Jahns, Halke (Gladis).

Osterburger FC: Hesse - Kehling, Rothe, Franz, Gernecke, Bartsch, Bremer, Voß, Schulenburg, Muhl, Pötschke (Lutschke, Garan).

Torfolge: 0:1 Lutschke (30.), 0:2 Gernecke (39.), 1:2 Künnemann (56.), 1:3 Franz (78.).