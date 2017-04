Der TC Stendal wird in der Tennis-Freiluftsaison 2017 mit neun Teams im Spielberieb vertreten sein

Stendal (mpe) l Bereits am vergangenen Wochenende holten zahlreiche Mitglieder des TC Stendal ihre Anlage mit der feierlichen Saisoneröffnung und einem anschließenden Mixed-Wettbewerb aus dem Winterschlaf.

Der Tennisclub steht in den Startlöchern und hat für den kommenden Punktspielbetrieb insgesamt neun Mannschaften gemeldet, die sich in drei Erwachsenen- und sechs Jugendmannschaften aufteilen. Ursprünglich meldete der Verein sogar zehn Mannschaften, jedoch musste das Herren 40-Team, das in der Bereichsklasse aktiv gemeldet hatte, kurzfristig zurückziehen.

Dennoch blicken die rund 110 Mitglieder des Tennisclub Stendal erwartungsfroh in die neue Saison.

Besonders im Kinder- und Jugendbereich ist es unter der Leitung von Jugendwartin Renate Pohnert gelungen, einen breiten Kader im Jüngsten-Bereich aufzubauen.

„Darüber bin ich sehr erfreut, besonders die jüngsten Mitglieder zeigen sich sehr motiviert“, stellt Pohnert heraus. Gespannt darf man auf die ersten Punktspiele der Jüngsten in der U9 sein, da die Vielzahl der Kinder zum ersten Mal ein Punktspiel bestreiten wird.

Talente Zimmermann und Ruth

Besonderes Augenmerk richtet Pohnert neben den Neueinsteigern auch auf die U14-Juniorinnen um Charlotte Zimmermann und Magdalena Ruth, die erstmalig in einer höheren Altersklasse aufschlagen werden.

Neben den Juniorinnen stechen auch die U12-Junioren um Lennox Worreschk und Nicolas Schulz heraus, die im vergangenen Jahr in der Altersklasse U10 die Landesmeisterschafts-Endrunde erreichten.

Herren 60 wieder aktiv

Nach einjähriger Pause im Punktspiel-Betrieb sind auch die Herren 60 des TC Stendal wieder im Ligabetrieb aktiv und schlagen in der Bereichsliga Magdeburg auf.

Komplettiert wird die Mannschaftsmeldung mit den ersten Damen, die ebenfalls in der Bereichsliga Magdeburg aufschlagen und mit dem Damen 50 um Mannschaftsführerin Isolde Preetz, die sich in der Landesliga Nord messen werden.

Den Startschuss für die ersten Punktspiele in der Freiluftsaison werden heute, ab 9 Uhr, die Tennis-Jüngsten der U10 und U9 geben.