Der SV Blau-Weiß Empor hat zu einem Hallenfußballturnier eingeladen.

Wanzleben l Zur zweiten Auflage des von den Spielern der ersten Herrenmannschaft des SV Blau-Weiß Empor Wanzleben organisierten Vereinsturniers hatten am Freitagabend acht bunt gemischte Teams gemeldet.

Von Beginn an herrschte eine super Stimmung unter Spielern und Zuschauern in der Wanzleber Gymnasium Sporthalle. Für jeden war etwas dabei, es wurde gezaubert, getrickst und so manche hundertprozentige Chance vergeben. Manchmal war selbst das Tor zu klein, um es zu treffen. In den 28 Partien wurden 174 Tore bejubelt und es wurde Mitternacht, ehe der Turniersieger, das Team Spaß, feststand. Spieler des Turniers wurde Marcus Merz, der zwei Tore erzielte, zahlreiche Traumvorlagen spielte und nach seinen Toren herrliche „Bauchrutscher“ zeigte. Torschützenkönig mit zwölf Treffern wurde Nick Neugebauer von Empor I und bester Keeper Jonas Daus vom Team Eltern & Fans.

Tabelle:

1. Team Spaß 32:10 21

2. Empor I 34:10 16

3. A-Jugend 26:15 16

4. Alte Herren 20:17 12

5. Empor II 14:16 7

6. Team U 44 22:25 4

7. Trainer Team 14:40 3

8. Eltern & Fans 8:43 0