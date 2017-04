Pascâl Melchert hat bei einer Wettkampfserie bewiesen, dass das Alter im Schießsport keine Rolle spielt.

Eilsleben l Pascâl Melchert vom Schützenverein Eilsleben hat mit einer Juniorenauswahl des Landesschützenverbandes Sachsen-Anhalt erfolgreich an vier von insgesamt sechs im Zeitraum vom 9. November 2016 bis 9. April 2017 ausgetragenen Turnieren der KK-Rangliste Berlin-Brandenburg mit dem KK-Sportgewehr 3x20 teilgenommen.Es handelt sich um kein Nachwuchsturnier, sondern um einen offenen Wettkampf im Erwachsenenbereich auch mit internationaler Beteiligung.

Gleich im ersten Wettkampf erzielte Melchert mit 575 Ringen eine neue persönliche Bestleistung im Dreistellungskampf, die acht Ringe über dem Landesrekord in Sachsen-Anhalt liegt. Während des gesamten Turnieres lag seine Platzierung stets im vorderen Bereich zwischen Rang zwei und sechs. Er qualifizierte sich damit für den Endkampf am 22. April 2017 in der Walther-Arena in Berlin.

Mit 189 Ringen im Knieend-, 193 Ringen im Liegend- und 186 Ringen im Stehendanschlag kam Pascâl Melchert auf insgesamt 568 Ringe und sicherte sich damit den ersten Platz im Vorkampf. Mit Vanessa Herzer (562 Ringe, Platz 3), Emely Roos (560 Ringe, Platz 4) und Natalie Bruder (557 Ringe, Platz 6), die am Landesleistungszentrum in Halle trainieren, schaffte es auch sein Team Sachsen-Anhalt komplett ins Finalschießen der acht Besten.

Im Finale lieferte sich Pascâl mit der Zweiten des Vorkampfes, Isabel Vaorin von der ASG Brandenburg, einen harten Kampf mit mehrfach wechselnder Führung nach 40 Finalschüssen mit Abständen im Millimeterbereich. Die anderen Finalisten waren von Anfang an chancenlos, in den Kampf um den ersten Platz einzugreifen. Erst mit den letzten fünf Finalschüssen konnte Isabel Vaorin ihre Erfahrung ausspielen und sich einen Vorsprung von 4,1 Ringen herausarbeiten. Sie gewann mit 445,6 Ringen vor Pascâl, der auf 441,5 Ringe kam. Dritte wurde seine Mannschaftskameradin Emely Roos mit 429,8 Ringen. Michaela Vondaskova aus Tschechien belegte mit 418,6 Ringen den vierten Rang. Vanessa Herzer (403,8 Ringe, Platz 5) und Nathalie Bruder (391,6 Ringe, Platz 6) vervollständigten das gute Mannschaftsergebnis. Slawomir Lobasiuk und Mathias Merting waren, nach 40 Finalschüssen auf Platz sieben und acht liegend, ausgeschieden. Mit Pascâl und Emely haben die mit Abstand jüngsten Teilnehmer des gesamten Turnieres gezeigt, dass sie auch im Erwachsenenbereich vordere Plätze belegen können.

Die Mannschaft des Landesschützenverbandes Sachsen-Anhalt (Melchert, Roos, Herzer, Bruder) hatte beim ersten Wettkampf die Führung im Dreistellungskampf übernommen und diese bis zum Endkampf vor der PSSG Dresden und der ASG Brandenburg souverän behauptet.