Im heimischen Sportforum hat der Blankenburger FV eine klare Niederlage kassiert.

Blankenburg (mak) l Nachdem der Blankenburger FV am vergangenen Sonnabend den zweiten Sieg in Folge eingefahren und damit eine MIiniserie gestartet hatte, mahnte Trainer Uwe Hain vor allzu großer Euphorie: „Jetzt müssen wir gegen Nienburg aber auch nachlegen, sonst ist das nicht viel wert“, sagte der Coach. Eine Woche später lässt sich feststellen: Hains Befürchtung hat sich als richtig erweisen. Deutlich mit 0:4 (0:1) unterlag sein Team am Sonnabend gegen den FSV Nienburg. Der BFV verpasste damit die Chance, sich vorzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

Die Gastgeber kamen zunächst besser ins Spiel, doch wieder einmal agierten die Harzer im Abschluss zu schwach. Die Nienburger, stark ersatzgeschwächt angereist, setzten auf Konter und erwiesen sich im Angriff als gnadenlos effektiv. So markierte Paul Thiele in der zehnten Minute aus 13 Metern das 1:0. Im Anschluss zogen sich die Gäste zurück, überließen dem BFV das Mittelfeld. Doch die Harze rwussten damit nicht viel anzufangen - ideen- und kraftlos wirkte das Offensivspiel der Harzer.

Nach der Pause waren die Blankenburger um den Ausgleich bemüht, blieben jedoch ohne Erfolg. Adem Hemic per Doppelpack und Jens Maier per Strafstoß sorgten für den 4:0-Endstand. Die Gäste vergaben zwischenzeitlich sogar noch einen weiteren Elfmeter.

Blankenburger FV: Hartmann - Paul, Matznick, Aazem (63. Huch), Zobel, Pinta, Krumnow (25. Effler), Saidy, Ewert, Reinhardt, Neumann

Tore: 0:1 Paul Thiele (10.), 0:2, 0:3 Adem Ramiz Hemic (53., 58.), 0:4 Jens Maier (83.); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Zuschauer: 26.