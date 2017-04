Das Spitzentrio der Fußball-Harzliga, Staffel 2, hat sich am 23. Spieltag keine Blöße gegeben.

Spiele der Harzliga 2 SV Stahl Thale II – SG Dankerode 6:1 (2:0) Torfolge: 1:0 Sven Albrecht (31. Strafstoß), 2:0 Nico Engel (44.), 3:0 Tobias Kaiser (58.), 3:1 Hendrik Kunert (65.), 4:1 Nico Engel (75.), 5:1 Sven Albrecht (80.), 6:1 Nico Engel (81.); Schiedsrichter: Marcus Hoffmeister (Halberstadt); Zuschauer: 15. SG Panfelde – FSV Reinstedt 1:2 (0:0) Torfolge: 0:1 Sören Dlugos (59.), 1:1 Daniel Philipp (61. Strafstoß), 1:2 Sören Dlugos (67.); Schiedsrichter: Claudia Hecke (Ballenstedt); Zuschauer: 40. Blau-Weiß Bad Suderode – SV Ermsleben 4:1 (1:1) Torfolge: 0:1 Marcel Lüdtke (16.), 1:1 Alexander Block (23.), 2:1 Tobias Schulze-Riewald (55.), 3:1 Erik Schinkel (65.), 4:1 Alexander Block (80.); Schiedsrichter: Detlev Charwat (Hüttenrode); Zuschauer: 30.

Ilsenburg l Der SV Stahl Thale II führt das Klassement weiter mit sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger aus Reinstedt und Ilsenburg an. Für die beiden anderen Vertreter des ehemaligen Wernige­röder Kreisgebietes gab es wie schon so oft in den letzten Wochen nichts zu holen.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Ermsleben 3:1 (1:0). Mit dem verdienten Sieg über den direkten Verfolger festigte die FSV-Reserve ihren Medaillenrang. Die Partie begann mit einer Chance für die Heimelf, dem Schuss von Fabian Peisker fehlte es noch an Präzision (3.). Auf Ermsleber Seite zielte Martin Heymann knapp daneben (7.). Die Grün-Weißen bestimmten in der Folge das Geschehen und spielten sich weitere Chancen heraus. Maximilian Krause setzte sich gegen drei Gegenspieler durch, scheiterte dann aber an Keeper Dominic Löhr. Fabian Peisker brach mit seinem ersten Saisontor dann den Bann, nach abgewehrtem Schuss von Tommy Berndt ließ er Keeper Löhr im Nachsetzen keine Chance.

Die Gäste spielten weiter gut mit. Erneut hatte Heymann (20.) eine gute Möglichkeit, doch FSV-Torwart Marian Robra hielt die knappe Führung fest. Danach hätte Ilsenburg die Führung ausbauen können. Chancen durch Peisker aus der Distanz (25.), Robin Gödeke per Flachschuss (28.) und Berndt mit einem Lupfer an den Querbalken (32.) blieben ungenutzt. Die fehlende Effektivität hätte kurz vor der Pause fast gerecht, doch Robra behielt bei einer Doppelchance gegen Heymann und Christoph Probst (44.) die Oberhand.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit boten die Grün-Weißen eine souveräne Vorstellung, schon früh legte Gödeke nach schöner Vorarbeit von Berndt das 2:0 nach (53.). Der Vorlagengeber hätte sich in der Folge mehrfach selbst in die Torschützenliste eintragen können, blieb aber im Abschluss glücklos. So legte Tommy Berndt lieber ein drittes Mal auf, Gödeke machte mit seinem zweiten Treffer alles klar (65.). Mit der klaren Führung brachten sich die Piatkowski-Schützlinge nochmalsunnötig in Bedrängnis. Lucas Hanns rettete für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie (81.). Den Schlusspunkt setzte FSV-Torwart Robra dann selbst, nach einem Freistoß von Probst (85.) legte er sich den Ball etwas unglücklich ins Tor. Am verdienten Sieg gab es aber nichts zu rütteln, dazu hätte Ermsleben seine Chancen konsequenter nutzen müssen.

Torfolge: 1:0 Fabian Peisker (16.), 2:0, 3:0 Robin Gödeke (53., 65.), 3:1 Christoph Probst (85.); Schiedsrichter: Mario Braune (Osterwieck); Zuschauer: 25.

TuS Elbingerode – SV Langenstein II 2:4 (1:1). In der ersten Halbzeit standen sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber, wobei die Gastgeber ein leichtes Chancenplus vorweisen konnten. Stephan Böhme hatte nach zwölf Minuten das 1:0 auf dem Fuß, verfehlte aber knapp. Nach einer halben Stunde traf dann Benjamin Jung aus einer unübersichtlichen Situation heraus zur Elbingeröder Führung. Kurz vor der Pause glich David Uthe nach einem Foul von Alexander Kilian vom Elfmeterpunkt aus.

Nach Wiederanpfiff häuften sich dann die Fehler in der TuS-Abwehr, per Doppelschlag brachten Matthias Pokorny (53.) und Marcus Rasch (57.) die Langensteiner Reserve auf die Siegerstraße. Martin Hinze sorgte mit dem 2:3 wieder für Hoffnung bei den Oberharzern (71.), Kai Lachmund hatte dann auch fünf Minuten vor Schluss die Chance zum Ausgleich, nahm den Ball aber mit vollem Risiko und verzog. In der Schlussminute machte Langenstein mit dem 2:4 durch Christian Baake alles klar.

Torfolge: 1:0 Benjamin Jung (31.), 1:1 David Uthe (43. Foulstrafstoß), 1:2 Matthias Pokorny (53.), 1:3 Marcus Rasch (57.), 2:3 Martin Hinze (71.), 2:4 Christian Baake (90.); Schiedsrichter: Reinhold Reddig (Blankenburg); Zuschauer: 17.

SV 1890 Westerhausen II – SG Stahl Blankenburg/Timmenrode 6:2 (2:1). Die Gäste erwischten nach zuletzt sieben sieglosen Spielen einen vielversprechenden Start, Maik Günther stand nach Kubista-Zuspiel aber leicht im Abseits. Auf der anderen Seite parierte Oliver Seiffert gegen Danny Maulhardt überragend (9.), war aber drei Minuten später nach Vorarbeit von Florian Brinkmann gegen den freistehenden Danny Geuer chancenlos. Fortan bestimmte Westerhausen das Geschehen, Sören Maulhardt erhöhte per Kopf nach Ablage von Sven Hartmayer (19.). Mit dem Anschlusstreffer meldete sich die SG zurück, Marcel Kubista vollendete nach Zuspiel von Günther. Danach parierte Seiffert erneut stark gegen Brinkmann (38.), auf der Gegenseite köpfte Kubista knapp vorbei (45.).

Kurz nach der Pause fiel dann doch der Ausgleich, diesmal leistete Kubista die Vorarbeit und Maik Günther vollendete mit seinem 23. Saisontor (47.). Die Freude hielt aber nur kurz: Mit der erneuten Führung, Oliver Dolch köpfte das Leder nach Brinkmann-Eckball in den Winkel, war die Partie gelaufen. Bei den Gästen machten sich einmal mehr konditonelle Schwächen bemerkbar, die Heimelf war nun klar tonangebend. Keeper Oliver Seiffert, bester Mann auf dem Platz, parierte noch einmal stark gegen Brinkmann (71.). Dann machten Oliver Dolch mit Schuss von der Strafraumgrenze (78.), Sören Maulhardt per Abstauber nach pariertem Brinkmann-Schuss (83.) und erneut Dolch (90.) den auch in dieser Höhe verdienten 6:2-Sieg für Westerhausen perfekt.

Torfolge: 1:0 Danny Geuer (12.), 2:0 Sören Maulhardt (19.), 2:1 Marcel Kubista (30.), 2:2 Maik Günther (47.), 3:2, 4:2 Oliver Dolch (53., 78.), 5:2 Sören Maulhardt (83.), 6:2 Oliver Dolch (90.); Schiedsrichter: Jürgen Schmidt (Ballenstedt); Zuschauer: 50.