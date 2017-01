Beim Girls-Cup für B-Juniorinnen hat der SV Germania Wernigerode den Turniersieg davon getragen.

Wernigerode l In der Turnhalle „Unter den Zindeln“ in Wernigerode hat die 4. Auflage des Girls-Cups von Germania Wernigerode stattgefunden. Am überregionalen Turnier der B-Juniorinnen nahmen acht Mannschaften aus Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt teil. Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften.

Im ersten Spiel traf Wernigerode auf die JSG Okertal aus dem Kreis Gifhorn. In einer ausgeglichenen Partie fand die Germania zunächst schwer ins Spiel. Gute Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt. Antonia Fessel erlöste die Germania kurz vor Schluss und erzielte nach einer gelungenen Kombination mit einem platzierten Linksschuss ins untere Eck den 1:0-Siegtreffer.

Im zweiten Spiel gegen die defensiv starke JSG Sickte/Abbenrode begann die Germania offensiv. Gute Chancen wurden jedoch nicht verwertet. Die JSG blieb mit schnellen Kontern jederzeit gefährlich, scheiterte ihrerseits aber an der gut aufgelegten Miriam Seidl im Germania-Tor, so dass es bis zum Spielende beim leistungsgerechten 0:0 blieb.

Im dritten und letzten Vorrundenspiel gegen die FT Braunschweig brauchte die Germania zumindest einen Punkt, um ins Halbfinale einzuziehen. Das Wagner-Team ließ hier nichts anbrennen und siegte durch einen Treffer von Celin Lorek verdient mit 1:0. Damit sicherte sich Germania den ersten Platz in der Vorrundengruppe A vor der JSG Okertal. In der Vorrundengruppe B setzten sich der VfL Bienrode und der JFV Hillerse-Leiferde überraschend gegen den Turnierfavoriten und Vorjahressieger Chemnitzer FC durch.

Im Halbfinale traf die Germania auf den Gruppenzweiten der Vorrundengruppe B den JFV Hillerse/Leiferde aus dem Kreis Gifhorn. Celin Lorek erzielte gleich zu Beginn mit einem schönen Schuss ins obere Eck die 1:0-Führung. Telse Wagner erhöhte im Anschluss auf 2:0. Die Schlussminuten gehörten dem JFV, der noch einmal seine Angriffsbemühungen verstärkte und auf 2:1 verkürzte. Mit einer konzentrierten Abwehrleistung wurde jedoch die Führung bis zum Spielende verteidigt und der Finaleinzug perfekt gemacht.

Im Finale trafen die Germania-Mädchen wiederum auf die JSG Okertal, die ihr Halbfinale gegen den VfL Bienrode knapp mit 1:0 für sich entschieden hatte. Im vierten Anlauf sollte der erste Cupgewinn für die Germania aus Wernigerode her. Mit guten Kombinationen wurden zahlreiche gute Torchancen herausgespielt, die jedoch nicht verwertet wurden. So blieb es lange spannend.

Die JSG Okertal blieb durch Konter jederzeit gefährlich. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Celin Lorek den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. In den Schlussminuten wackelte die Germania noch einmal, brachte aber den Vorsprung über die Zeit und sicherte sich damit den ersten Turniersieg. Celin Lorek wurde als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Den dritten Platz sicherte sich der VfL Bienrode mit einem 1:0 gegen den JFV Hillerse-Leiferde.

Germania Wernigerode: Seidl - Westphal, Lorek, Gruhl, Wagner, Bollmann, Heine, Fessel, Fischer, Kubath.