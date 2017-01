In der Handball-Bezirksliga der Frauen hat die SpG Harz gegen Wacker Westeregeln am Ende klar 21:13 (9:9) gewonnen.

Wernigerode l Westeregeln ist mit einer der stärksten Gegner für die Frauen aus dem Harz.

Nach dem Anpfiff der ersten Halbzeit erzielten die Gäste das erste Tor durch einen Siebenmeter und kurz darauf das zweite Tor. In der vierten Spielminute warfen auch die Gastgeber ihr erstes Tor und verkürzten somit auf 1:2.

Nach vier torlosen Minuten auf beiden Seiten wurde so erneut ein Tor von den Gastgeberinnen erzielt.

Bis zur 14. Spielminute sah es so aus, als hätte die SpG Harz immer noch nicht richtig in die Rückrunde gefunden. Bei einem Stand von 3:6 wurden die Gastgeberinnen wachgerüttelt und starteten die Aufholjagd. Die Abwehr stand nun kompakter und im Angriff konnten nun erfolgreiche Torabschlüsse verzeichnet werden. So kämpften sich die Hausherrinnen bis zum 6:6 heran. Es blieben noch 23 Spielminuten um eine Führung zu erspielen. Es fand nun ein spannender Schlagabtausch statt, wobei sich keine Mannschaft entscheiden absetzen konnte. So ging es mit einem 9:9 in die Halbzeitpause.

Während der Pause motivierten sich alle Spielerinnen noch einmal und waren fest entschlossen, hier die zwei Punkte mitzunehmen.

Nach Wiederanpfiff stand eine motivierte und vor allem konzentrierte Mannschaft auf dem Spielfeld. Dies war ab der ersten Minute deutlich zu spüren. Bereits in der 32. Spielminute konnte das erste Tor durch die Hausherrinnen erzielt werden.

In der ersten Phase der zweiten Halbzeit konnten auch die Gäste noch zwei weitere Tore erzielen. Ab der 37. Spielminute gaben die Hausherrinnen richtig Gas und bauten eine Vier-Tore-Führung aus. Dies war vor allem der kompakt stehenden Abwehr und der ausgezeichneten Torwartleistung von Torfrau Doreen Torge zu verdanken. Erst in der 48. Spielminute gelang es den Gästen noch einmal ein Treffer zu erzielen. Auch die sonst magere Siebenmeterausbeute gab es an diesem Spieltag nicht. Alle gegebenen Siebenmeter wurden erfolgreich verwandelt. Die Hausherrinnen ließen sich durch das Gegentor nicht aus dem Konzept bringen und starteten einen Angriff nach dem anderen und schlossen diese auch konsequent ab. In der Schlussphase der Partie wurden die Tore hauptsächlich durch Kontermöglichkeiten erzielt. Auch die Gäste konnten in der 58. Spielminute noch einmal ein Tor erzielen, an dem Ergebnis von 21:13 war allerdings nichts mehr zu ändern. Somit wurden die ersten zwei Punkte der Rückrunde für die Frauen der SpG Harz I eingefahren.

SpG Harz: Torge, Gatzemann (1), Fiebig, Luer (6), Nobbe (6), Reichelt, Köstler (3), Stein, Marby (3), Eggert (2), Niendorf.