Der Wernigeröder SV Rot-Weiß hat sich bei den Landesmeisterschaften der Ringer in starker Verfassung präsentiert.

Wernigerode l Die Harzer erkämpften bei den Titelkämpfen im griechisch-römischen und Freistil in der Altmark acht Gold-, sechs Silber und zwei Bronzemedaillen. In den frühen Morgenstunden machte sich dir WSV-Riege auf den Weg nach Stendal zu den Offenen Landesmeisterschaften der Ringer. Ab 9 Uhr wetteiferten die Aktiven in den unterschiedlichsten Gewichts- und Altersklassen der beiden Stilarten um die Medaillen.

Bei den Kadetten (Jahrgang 2000 bis 2002) erkämpften sich die von Rolf Leutelt trainierten Brüder Mokhmad Dadaev (bis 69 kg) und Isa Dadaev (bis 58 kg) sowohl im freien als auch im griechisch-römischen Stil jeweils die Landesmeistertitel. Der kleinste der Dadaev Brüder, Mokhmad Salakh, konnte in der C- Jugend (Jahrgang 2005/06) in der Gewichtsklasse bis 38 kg zwei beachtliche Silbermedaillen auf sein noch junges Erfolgskonto schreiben. Komplettiert wurde das tolle Ergebnis der Leutelt-Schützlinge mit vier Medaillen bei den B-Jugendlichen (Jahrgang 2003/04): Erik Köhler (bis 69 kg) erkämpfte sich in beiden Stilarten den Vizemeistertitel, in der gleichen Gewichtsklasse gewann Fritz Witte jeweils Bronze.

Eine ähnlich erfolgreiche Bilanz konnten die von Marcel Hunger trainierten Sportler aus dem Jugend- und Männerbereich vorweisen. So lieferte sich Elmar Kresse in der Gewichtsklasse bis 76 kg bei den Kadetten spannende Kämpfe, die sowohl im freien als auch im griechisch-römischen Stil mit der Goldmedaille belohnt wurden. Zur großen Freude des Trainers bestätigte Timo Ronin bei den Kadetten (bis 85 kg) seine guten Trainingsleistungen und wurde Landesmeister im griechisch-römischen Stil.

In den Männerkonkurrenzen standen vier Harzer auf Matte. Auch hier waren die Erwartungen groß und wurden nicht enttäuscht. In gewohnt souveräner Manier bestritt Matthias Jahn seine Kämpfe und wurde mit dem Silberrang der Gewichtsklasse bis 86 kg im freien Stil belohnt. Ebenfalls Vizemeister wurde Steven Felgendreff (bis 66 kg) im griechisch-römischen Stil, der nach mehr als 20 Jahren das erste Mal wieder an einer Landesmeisterschaft teilnahm. Über dieses Ergebnis war die Freude bei allen mitgereisten Wernigerödern besonders groß.

Der krönende Abschluss folgte in der Klasse bis 80 kg im griechisch-römischen Stil. Hier stand mit Marcus Riemenschneider ein „alter“ Hase ganz oben auf dem Siegerpodest. Auch er stellte mit dem Landestitel unter Beweis, dass nach längerer Pause mit ihm immer noch zu rechnen ist.

„Ein großes Dankeschön an alle Aktiven, Betreuer und Sponsoren, insbesondere der Wernigeröder Hospitäler Stiftung sowie der Firma Raue Bedachungen, die eine Teilnahme an den Meisterschaften erst ermöglichten“, so die Trainer der Wernigeröder Ringer.