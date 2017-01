Der Hasselfelder Max Kermer (Mitte) gewann bei den Deutschen Meisterschaften im Einzelrennen über 1,8 Kilometer die Bronzemedaille und führt den Deutschlandpokal weiter an. Foto: Thomas Hedderich

Mit einem Bronzerang bei den Deutschen Meisterschaften hat Max Kermer vom Skiverein Hasselfelde seine starke Form bestätigt.

Hasselfelde l Drei nicht alltägliche Wettkampftage haben Deutschlands Skilangläufer beim als Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft ausgeschriebenen Deutschlandpokal in Oberwiesenthal erlebt. Durch Max Kermer, der seit Beginn des Schuljahres in Oberhof trainiert und dank der Unterstützung der Harzsparkasse und des Skiverbandes Sachsen-Anhalt weiterhin für den Hasselfelder Skiverein starten kann, konnte auch eine Medaille für den Harzkreis erkämpft werden.

Aufgrund starker Orkanböen am Fichtelberg konnte der für Freitag geplante K.o.-Sprint nicht ausgetragen werden. Stattdessen wurde ein Einzel-Wettbewerb in der klassischen Technik als Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft gewertet. Hier konnte Jessica Löschke vom TSV Leuna über 2,5 Kilometer in der Doppeljahrgangsklasse der U18 weiblich den dritten Rang für den Skiverband Sachsen-Anhalt erkämpfen. Schneller waren nur Trainingskollegin Anna-Maria Dietze von Pulsschlag Neuhausen mit einem Vorsprung von 7,2 Sekunden sowie Lena Bächle vom SV Oberteisendorf, die drei Sekunden vor Löschke ins Ziel kam.

Max Kermer vom Skiverein Hasselfelde belegte über 1,8 Kilometer ebenfalls den Bronzerang. Dem Sportgymnasiasten fehlten nur 2,9 Sekunden zum Sieger Leon Frank vom SV Medizin Bad Liebenstein, im Kampf um Silber musste er sich Harry Läbe vom SC Zwiesel um drei Zehntelsekunden geschlagen geben.

Am zweiten Wettkampftag gelang Jessica Löschke im 5-km-Freistilrennen ein Sprung nach vorn auf den Silberrang. Es siegte erneut die für die Junioren-Weltmeisterschaft nominierte Anna-Maria Dietze von Pulsschlag Neuhausen mit einem Vorsprung von 24,3 Sekunden, Dritte wurde Alexandra Danner vom SC Lengries.

Beim Sieg des Bad Harzburgers Jan-Friedrich Doerks, der für den SC Motor Zella-Mehlis startet (15:09,1 min), verpasste Max Kermer in der Jugendkonkurrenz diesmal das Podest nur hauchdünn. 2,6 Sekunden fehlten dem Oberharzer als Viertplatziertem zu seiner zweiten Medaille an diesem Wochenende. Sein Vereinskamerad Jean-Michel Fräsdorf musste mit zehn Kilometern die doppelte Distanz auf sich nehmen und lief nach 35:45 Minuten als 45. ins Ziel ein.

Komplettiert wurde das Wochenende vom Skiathlon über 2 x 7,5 Kilometer im klassischen bzw. freien Stil. In der Jugend 16 siegte abermals Jan-Friedrich Doerks vom SC Motor Zella-Mehlis, nachdem er vom Start weg das Rennen von vorn diktiert hatte. Max Kermer, der über lange Zeit noch Chancen auf einen Podestplatz hatte, musste erst auf den letzten Metern die Konkurrenz ziehen lassen und sich mit Rang sechs begnügen.

Mit 200 Punkten führt der Hasselfelder mit bislang drei Siegen in acht Rennen die Wertung um den Deutschlandpokal weiter vor Trainingskamerad Jan-Friedrich Doerks (197 Punkte) an. Bei den jungen Damen der U18 setzte Anna-Maria Dietze, die Siegerin an den ersten beiden Tagen, im Skiathlon aus. Über 2 x 5 Kilometer gelang Jessica Löschke zum dritten Mal der Sprung auf‘s Treppchen, sie wurde Dritte hinter Siegerin Cindy Kammler vom Rhöner WSV und Lena Bächle vom SV Oberteisendorf.

In der Altersklasse U18 männlich, die 2 x 10 Kilometer mit Skiwechsel zu absolvieren hatten, verbesserte sich der Hasselfelder Michel Fräsdorf als dritter Starter aus Sachsen-Anhalt gegenüber dem Vortag leicht auf den 40. Platz.