Im Viertelfinale der Champions League hat sich Rot-Weiß Zerbst mit 6,5:1,5 (3877:3734) gegen die Ungarn aus Repcelak durchgesetzt.

Zerbst l „Ich denke, die Ausgangslage ist nach dem Ergebnis hier sehr gut. Wir haben alle taktischen Möglichkeiten“, freute sich der Zerbster Teamchef Timo Hoffmann unmittelbar nach der hochemotionalen und spannenden Partie und warnte gleichzeitig: „Aber wir dürfen nicht denken, es wird schon irgendwie gehen. Diese Taktik kann und will ich nicht.“

Doch dieser erste Schritt war vor vollem Haus am Zerbster Schützenplatz ein „hartes Stück Arbeit“. SKV-Präsident Lothar Müller meinte erleichtert: „Das haben wir ja auch nicht anders erwartet. Es hätte bei den engen Duellen auch ganz anders ausgehen können. Gerade zu Beginn war es schwierig.“

„Aber wir dürfen nicht denken, es wird schon irgendwie gehen. Diese Taktik kann und will ich nicht.“

Teamchef Timo Hoffmann mit Blick auf das Rückspiel in Ungarn.

Zwar gewann Axel Schondelmaier (3:1, 619) gegen den schwachen Tamas Ritter die ersten beiden Bahnen, doch an sein Top-Niveau der vergangenen Spiele kam er bei Weitem nicht heran. Der Wechsel der Ungarn zu Zoltan Moricz (zusammen 580) brachte nichts Zählbares, so dass der erste Mannschaftspunkt (MP) auf dem Zerbster Konto landete. Gleichzeitig spielte Mathias Weber (1:3, 656) stark, doch Milan Vörös (673) hatte bei seiner Tagesbestleistung immer die besseren Antworten parat und hielt sein Team in absoluter Schlagdistanz.

Als dann auch das Zerbster Mittelpaar mit Satzverlusten startete, wurden Spieler, Offizielle und Fans doch schon etwas nervös. „Doch genau dann hat uns unser Kampfgeist, der in der Mannschaft steckt, nach vorn gebracht“, freute sich Hoffmann. Fabian Seitz (2:2, 666) drehte nach zwei verlorenen Bahnen richtig auf und fing den zum Schluss resignierenden Zsombor Zapletan (631) noch ab. Da auch Uros Stoklas (2:2, 654) die letzte Bahn gegen Pal Molnar (593) gewann, lag der Vorteil nun eindeutig auf SKV-Seite. „Die Schlussbahnen von Fabian und Uros haben das Spiel zu unseren Gunsten gedreht. Sie haben sage und schreibe 92 Kegel herausgeholt. Da wurde der Druck auf unsere Gegner groß“, resümierte der Team-Kapitän.

In der immer lauter werdenden Halle spielten die Zerbster Schluss-Kegler auf gutem Niveau. Boris Benedik (3:1, 632) ließ dem jungen Janos Brancsek (607) keine Chance. Im Duell der Kapitäne geriet Hoffmann (2:2, 650) zu Beginn deutlich in Rückstand. Levente Kakuk (650), der Hochgeschwindigkeits-Kegler und Star der ungarischen Mannschaft, schien die Zerbster Bahn „auseinander nehmen zu wollen“. Doch Hoffmann holte ihn schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und brachte den ungarischen Nationalspieler an den Rand einer Duell-Niederlage.

Das frenetische Zerbster Publikum feierte schon den knappen Kegelsieg seines Kapitäns, doch ein Fehler in der Anzeige korrigierte das Ergebnis auf ein Unentschieden. Mit einem Lächeln meinte Hoffmann: „Ich hätte natürlich gern den ganzen Punkt gehabt, aber Levente ist viel größer als ich.“

Der Jubel und die Zufriedenheit bei Fans und Mannschaft waren natürlich groß, denn mit dem 6,5:1,5 war die „Mindestvorgabe“ des SKV-Präsidenten sogar übererfüllt. Müller war denn auch zufrieden: „Unser Ziel ist mit dem Ergebnis erreicht. Jetzt müssen wir im Rückspiel aber gut aufpassen. Doch die Ausgangslage ist schon erstmal gut.“ Und auch Kapitän Hoffmann blickte schon auf das Rückspiel: „Wir fahren jetzt nach Repcelak im Bewusstsein, dass das sicher keine Kaffeefahrt wird. 13:11 Sätze zeigen, wie eng das Spiel heute war. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit.“

Aber ein wichtiger Schritt ist gemacht. Nun muss in zwei Wochen in Ungarn der zweite folgen und der Sprung ins Final Four Turnier Anfang April in Podbrezova (SVK) endgültig perfekt gemacht werden.