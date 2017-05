Otto Möbius (links) erzielte die 1:0-Führung, konnte aber im weiteren Verlauf seine Chancen nicht nutzen. Die Zerbster verloren das wichtige Spiel in Lüttchendorf klar 1:4. Foto: Sport Print Zander

Im Kellerduell unterliegen die Zerbster Landesliga-Kicker dem SV Eintracht Lüttchendorf klar mit 1:4 (1:1).

Lüttchendorf l Die Zielstellung im Sechs-Punkte-Spiel hieß für die Zerbster klar, drei Zähler mitzunehmen.

Nach vorsichtigem Abtasten ging eine Ecke an Freund und Feind, aber auch am langen Pfosten des von Ricardo Werner gehüteten Tores vorbei (10.).

Die erste sehr gute Chance für die Zerbster hatte Maximilian Syring. Eintracht-Keeper Jens Brandl war schon geschlagen, doch Syring verzog aus leichter Rücklage (15.). Einen Freistoß von Lucas Weichbrot aus gut 25 Metern faustete Brandl über die Torlatte (16.). Die anschließende Ecke von Hagen Ernst verlängerte Syring auf den Fuß von Otto Möbius, der den Ball zum 1:0 über die Linie drückte (19.).

Die Rot-Weißen gaben nun klar den Ton an. Einen Fernschuss von Weichbrot lenkte Brandl mit den Fingerspitzen über die Torlatte. Zerbst drückte auf das 2:0, war aber im Strafraum nicht effektiv genug. Von Lüttchendorf war nicht viel zu sehen.

Die Partie plätscherte so dahin. Sechs Minuten vor der Pause startete die Heimelf einen schönen Angriff durch die Mitte, den David Ritze per Grätsche unterbrechen konnte. Bei der nächsten Aktion foulte Weichbrot einen Lüttchendorfer im Strafraum. Schiedsrichter Alrik Luther (Halle 05) zeigte sofort auf den Punkt. André Ochmann verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich (40.).

Die zweite Halbzeit startete furios für die Lüttchendorfer. Nach 20 Sekunden narrte Ochmann die gesamte Zerbster Abwehr und schob zum 2:1 ein.

Die Heimelf war klar das bessere Team und agierte druckvoll und gefährlich. Die Rot-Weißen waren wie verwandelt, kamen nur noch sporadisch vor das SV-Tor. Dann eine schöne Aktion der Zerbster über die rechte Seite. Möbius versuchte Brandl per Heber zu überlisten, doch das klappte nicht (60.). Im Gegenzug versuchte es der SV aus der Distanz, aber Werner war auf der Hut.

Die Gäste hatten noch 20 Minuten, um wenigstens den Ausgleich zu erzielen. Doch Lüttchendorf hatte das Spiel sehr gut im Griff. Und der nächste Angriff brachte ihnen das 3:1 (81.). Den ersten Schuss parierte Werner gut, doch beim Nachschuss von Patrick Neigenfink hatte er keine Chance.

Die Zerbster fanden einfach keine Mittel, um noch in das Spiel einzugreifen. Zwei Minuten später das 4:1 und das endgültige K.o. für den TSV. Werner wollte einen unnötigen Rückpass per Fuß klären und schoss dabei den Lüttchendorfer Sebastian Mauritz an, der diese Chance nutzte (83.).

Fünf Minuten vor dem Ende hätte Möbius Ergebnis-Kosmetik betreiben können. Aber er scheiterte im Eins gegen Eins an Brandl. Die letzte Möglichkeit hatte der SV, doch diese verpuffte.

„Das Ergebnis geht in Ordnung, fiel vielleicht um ein Tor zu hoch aus“, sagte Betreuer Frank Möhring. „In der ersten Hälfte war zwar Zerbst besser, doch die Lüttchendorfer waren in Halbzeit zwei die wesentlich bessere Mannschaft. Zerbst verstand es überhaupt nicht, Zugriff zu bekommen.“

Zerbst: Werner – H. Ernst (46. S. Sens), Ritze, Fischer, Kunitschke, Schröter, Weichbrot, Kosel, Meerkatz, Möbius, Syring (72. Ch. Sens); SR: Alrik Luther (Halle 05); ZS: 87.