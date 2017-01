Die HSV-Sieben um Florian Dobritz (Mitte) erwartet heute zum Spitzenspiel in der Anhaltliga 1 den verlustpunktfreien Verfolger Frischauf Holzdorf. Nur mit einem Sieg kann der HSV seine Aufstiegschancen wahren. Foto: Simone Zander

Ein aufregender Spieltag steht für die Handballer des HSV 2000 Zerbst in der Sporthalle „Zur Jannowitzbrücke“ an.

Zerbst (kst/sza) l Nach dem Mitternachtsturnier der Gymnasiasten treffen die Jungen der C-Jugend des HSV um 13 Uhr auf die des Jessener SV 53. „Unsere Jungs sind zwar Tabellenführer und damit die Favoriten der Begegnung, aber die Gäste sind Dritter der Liga und wollen unserer Sieben sicherlich das Siegen schwer machen“, meinte HSV-Präsidentin Karen Straube.

„Nach der 27:31-Hinspielniederlage benötigt unsere Mannschaft also unbedingt einen Sieg, um an der Tabellenspitze zu bleiben und den Staffelsieg zu ermöglichen.“

HSV-Präsidentin Karen Straube.

Um 14.30 Uhr haben die A-Mädchen die Spielerinnen des HC Burgenland zu Gast. „Unser Team möchte vor heimischem Publikum natürlich Kampfgeist beweisen und dem Tabellenzweiten trotz einer 6:36-Niederlage im Hinspiel zeigen, dass es sich nicht kampflos geschlagen gibt“, so Straube.

Einem durchaus ernst zu nehmenden Gegner steht ab 16.30 Uhr die Männermannschaft gegenüber.

„Unsere Sieben war in der letzten Woche zwar ersatzgeschwächt, aber heute sollen alle wieder angreifen. Denn unsere Männer sind zwar derzeit wegen zwei mehr absolvierter Spiele Tabellenführer, aber das Team vom TV Frischauf Holzdorf blieb bislang ungeschlagen. Nach der 27:31-Hinspielniederlage benötigt unsere Mannschaft also unbedingt einen Sieg, um an der Tabellenspitze zu bleiben und den Staffelsieg zu ermöglichen“, beschreibt die Präsidentin die derzeitige Ausgangssituation.

Dies werden die starken Gäste natürlich unbedingt verhindern wollen. Für diesen spannenden Schlagabtausch hoffen die Zerbster auf die Unterstützung ihrer zahlreichen Fans von den Rängen.

Alle Spiele

Anhaltliga 1 Männer (Anwurf 16.30 Uhr) HSV 2000 Zerbst – TV „Frischauf“ Holzdorf

Spielbez. Bezirksliga WJA (Anwurf 14.30 Uhr) HSV 2000 Zerbst – HC Burgenland

Anhaltliga mJC (Anwurf 13 Uhr) HSV 2000 Zerbst – Jessener SV

