Das letzte Highlight in diesem Jahr bei den Karatekas des PSV Anhalt Zerbst war der Lehrgang mit den Gasttrainern aus Wilhelmshaven und H...

Zerbst l Gleich am Morgen konnten die Trainer der Zerbster Karatekas die langjährigen Freunde und Gasttrainer Holger Janßen, Tino Kunze und Uwe Ferdyn in der Sporthalle Ciervisti begrüßen.

Die Trainingsinhalte waren sehr unterschiedlich und abwechslungsreich gestaltet. Begonnen wurde mit den Grundtechniken. Hier bekamen die Trainer einen Eindruck vom Wissensstand der Sportler, konnten einige Verbesserungen vornehmen und wertvolle Tipps geben.

Im Anschluss vor der großen Mittagspause ging es für die 38 Teilnehmer auf die Matten zur Fallschule. Im Fokus stand das richtige Abrollen, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Am Anfang hatten einige Karatekas noch Probleme mit der richtigen Falltechnik und dem anschließenden schmerzfreien Abrollen, aber nach ein paar Erklärungen und einigen Übungen sah man am Ende der Einheit sehr gute Rollen ohne schmerzverzerrte Gesichter.

Schwachstellen abstellen

Nach der Mittagspause ging es in die letzten Prüfungsvorbereitungen. Hier wurde nochmals individuell auf die einzelnen Gürtelfarben und Anforderungen eingegangen. Jeder konnte seine vermeintlichen Schwachstellen nochmal trainieren und sich von den erfahrenen Trainern hilfreiche letzte Ratschläge holen.

Um 16 Uhr war es dann endlich soweit. Die Prüfungen sowohl für die Stilrichtung Wado-Ryu als auch für die Stilrichtung AKS, dem amerikanischen Karate, standen an. Insgesamt sollten mehr als 30 Prüfungen in den verschiedensten Gürtelfarben von den beiden Prüfern Manuela Schmelzer aus Zerbst und Holger Janßen aus Wilhelmshaven abgenommen werden.

Braungurt für Ralf Jüling

Einige der Karatekas legten gleich eine Doppelprüfung, sowohl zum Weißgurt als auch zum Gelbgurt, ab. Für sie war es das erste Mal, dass sie vor einer Prüfungskommission standen und ihr Können unter Beweis stellen mussten. Nach den Prüflingen zu Weiß- und Gelbgurt waren die Karatekas mit den dunkleren Gürtelfarben an der Reihe. Auch wenn sie nicht zum ersten Mal eine Prüfung ablegten, so war auch hier die Aufregung deutlich spürbar.

Besonders interessant, auch für die zahlreichen Zuschauer, waren die Demonstrationen der Orange- und Grüngurte zum Thema Selbstverteidigung, Fallschule und Würfe.

Zum Schluss stand Ralf Jüling als Violettgurt auf dem Weg zum braunen Gürtel vor den Prüfern. Diese Prüfung war besonders konditionell und technisch sehr anspruchsvoll, da die Prüfer einiges abverlangten. Auf Grund der eigenen sehr hochgesteckten Anforderungen an eine gute Prüfung war es eine Freude, eine so gute und technisch sehr saubere Darbietung zu verfolgen.

Ralf Jüling hat sein selbstgesetztes Ziel, nach seiner Frau Anja und seiner Tochter Frieda den dritten braunen Gürtel in die Familie zu holen, erreicht. Im nächsten Jahr wird seine andere Tochter Anthea mit der Prüfung zum violetten Gürtel die Aufholjagd starten.

Punkt 19 Uhr konnten die Prüfer Manuela Schmelzer und Holger Janßen den Prüflingen stolz verkünden, dass alle ihre Prüfung bestanden hatten. Bei der Überreichung der Urkunden wurde jedem noch ein persönliches Wort mit auf den weiteren Karateweg gegeben.

Ausgelassene Stimmung

Am Abend ging es dann für die Erwachsenen zur großen Vereinsweihnachtsfeier. Dort konnten sie auf ihre erfolgreichen Prüfungen anstoßen und in ausgelassener Stimmung feiern.

Am nächsten Morgen standen alle wieder, mehr oder weniger fit, in der Turnhalle. Um den Muskelkater vom Vortag nicht noch mehr zu strapazieren, wurde zunächst das weitreichende Gebiet der Selbstverteidigung durchgenommen. Hier zeigten die Gasttrainer einige neue und interessante Ansätze, um sich gegen Angriffe zur Wehr zu setzen.

Nachdem die Köpfe qualmten und die Muskeln schmerzten gab es die wohlverdiente Mittagspause. Doch gleich im Anschluss ging es noch einmal in den traditionellen Bereich des Karates zu den Kumiteformen. Bei diesen Partnerübungen wird vor allem die Distanz, die Schnelligkeit und die präzise Technikausführung trainiert. Ein letztes Mal gaben alle ihr Bestes und konnten sich dann um 15 Uhr mit einem großen Applaus von den Gasttrainern verabschieden.

Die Abteilung Karate freut sich über jeden neuen Mitstreiter, egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Karate kann man in jedem Alter erlernen. Das Training findet jeweils in der Sporthalle der Grundschule „An der Stadtmauer“ am Plan in Zerbst statt.

Trainingszeiten:

Donnerstag

18 bis 19 Uhr für Kinder.

19 bis 21.30 Uhr für Erwachsene.

Freitag

16 bis 17.30 Uhr für Anfänger

17.30 bis 19 Uhr für Fortgeschrittene

Sonnabend

9 bis 10.30 Uhr für alle