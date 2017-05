Die SCM-Handballer haben sich nach dem Halbfinal-Aus im EHF-Cup aufgerappelt und im Spiel um Platz drei mit 32:31 gewonnen.

Göppingen l Nur 24 Stunden nach dem enttäuschenden Scheitern im Halbfinale gegen Gastgeber und Titelverteidiger Göppingen waren beim SCM Nehmerqualitäten gefragt. Das Spiel um die ungeliebte "goldene Ananas" gegen die Franzosen stand an. Und dieses Mal durften sich die emotional angeschlagenen Magdeburger nach einer spannenden Schlussphase über ein Happy End freuen. Denn im alles entscheidenden Siebenmeterwerfen hatten sie mit 5:4 das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Obendrauf wurde der dritte Platz noch mit 25.000 Euro belohnt.

Im Spiel "ohne Rückraum", in dem die Magdeburger eine sichere Fünf-Tore-Führung (22:17/40.) noch aus der Hand gegeben hatten, so dass es nach dem 27:27 (13:12) sofort ins Siebenmeterwerfen ging, ballerten sich vor allem die Außenspieler den Frust von der Seele: Yves Grafenhorst erzielte im letzten EHF-Cup-Spiel seiner Karriere zwölf Treffer, Daniel Pettersson traf neunmal das Tor. Vom Siebenmeterpunkt behielten schließlich Weber, Musche, Pettersson, Bezjak und O'Sullivan die Nerven und trafen allesamt. "Natürlich ist der Sieg im kleinen Finale nur ein schwacher Trost für das verpasste Endspiel, aber für das Spiel am Mittwoch in Berlin war es wichtig, dass wir heute gut spielen, gewinnen und so das Gefühl wieder zurückbekommen ", erklärte Pettersson nach der Partie.