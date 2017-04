Der TC Rot-Weiß Halberstadt läutet die neue Freiluftsaion mit den ersten Punktspielen ein.

Halberstadt (fbo) l Ehe an diesem Wochenende für die Tennissportler die neue Freiluft- serie startet, haben die Jüngsten des TC Rot-Weiß Halberstadt zuletzt das Abschlusstraining für die Wintersaison absolviert. Alle Kinder unter 10 Jahren traten gemeinsam mit den Eltern oder Großeltern an. Mit ihrer Verantwortlichen Andrea Zumpe zeigten die „Knirpse“, was sie seit letztem Sommer gelernt haben. Es wurden sechs Teams zusammengestellt – je ein Kind mit einem Erwachsenen. Ein Stationsbetrieb musste innerhalb einer bestimmten Zeit absolviert werden, entsprechend wurden Punkte vergeben. Am Ende war der Kleinste der Beste. Mit seinem Vater siegte Finjas Dropp. Die zahlreichen kleinen Preise wurden von Heiko Woede zur Verfügung gestellt.

Außerdem machten vom TC-Nachwuchs mit: Charlotte Koch, Florentine Stein, Paula Zumpe, Luka Marie Woede, Theresa Ledderbohm.

An diesem starten die Aktiven des TC Rot-Weiß in die Freiluftserie 2017. Zehn Mannschaften, davon sechs im Erwachsenenbereich (fünf Senioren-, ein Damenteam), vier im Kinder- und Jugendbereich nehmen am Punktspielbetrieb teil. Der Nachwuchs wird von Dieter Helmchen und Gerd-Erich Zumpe trainiert. Besonderes Augenmerk gilt dem männlichen U12-Team, das als Aufsteiger in der höchsten Liga des Verbandes, der Jugendliga, spielt. John Kisser und Tim Hübner wollen die Klasse halten. Außerdem spielen:

U18 weiblich (Bereichsklasse Harz): Lea Carolin Ledderbohm, Vivien Schuber, Julia Balev, Julia Strozinsky.

U18 männlich (Bereichsklasse Harz): Kevin Kisser, Leander Grasmeier, Andrej Pane.

U14 männlich (Bereichsklasse Harz): Tobias Deicke, Bennet Herrmann.

Die Damen vom TC Rot-Weiß spielen als Aufsteiger in der Landesliga, der zweithöchsten Klasse im Land. Der Klassenerhalt ist das angestrebte Ziel. Teamleiterin Andrea Zumpe bildet mit Lisa Roberts, Lea Carolin Ledderbohm, Kristin Stiemer, Claudia Stein, Dr. Anja Behrenroth und Susann Ledderbohm das Team.

Vereinschef Jörg Behrenroth betonte, dass der Spaß im Vordergrund steht. „Bei uns dominiert nicht der Leistungsgedanke, vielmehr geht es um Freizeitsport.“

Herren 50+ I.(Landesliga): Derk Bartel, Gernot Huwald, Dr. Jörg Behrenroth, Bernd Kischel, Uwe Beckmann, Hans-Jürgen Stiemer.

Herren 50+ II. (Bereichsliga): Detlev Otto, Wolfgang Mohr, Dirk Heyer, Dr. Jürgen Dittmann, Frank Grüning.

Herren 40+ (Bereichsliga): Stefan Pasderski, Ralph Eckers, Andreas Roberts, Dr. Karsten Fritz, Dr. Jörg Deicke.

Herren 40+ II. (Bereichsklasse): Daniel Hylski, Torsten Hennig, Ronny Göttel, Frank Ziller, Steffen Zumpe-Völkel, Frank Nolte, Ralf Neuhold.

Damen 40+ (Landesliga): Bettina Nagel, Corinna Garke, Elke Roberts, Simone Limpert, Antje Pahne, Heike Stiemer.