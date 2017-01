Einen Tag nach dem sensationellen Aus von Titelverteidiger Novak Djokovic überstanden die Favoriten im ersten Teil der dritten Runde ihre Begegnungen. Altmeister Roger Federer löste seine erste schwierige Aufgabe souverän.

Melbourne (dpa) - Roger Federer hat bei den Australian Open den ersten Härtetest bestanden und das Achtelfinale erreicht. Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste gewann souverän 6:2, 6:4, 6:4 gegen den Tschechen Tomas Berdych.

Der einstige Wimbledon-Finalist und Weltranglisten-Zehnte Berdych hat Federer schon einige schmerzliche Niederlagen zugefügt. "Ich könnte jetzt nicht zufriedener sein", sagte Federer nach dem Sieg, für den er an einem kühlen Abend nur genau anderthalb Stunden brauchte. Federer trifft im Viertelfinale auf den früheren US-Open-Finalisten Kei Nishikori aus Japan, die Nummer fünf der Welt.

Am Tag nach dem sensationellen Aus von Novak Djokovic blieben weitere Favoritenstürze in Melbourne aus. Der Weltranglisten-Erste und fünfmalige Finalist Andy Murray besiegte den Amerikaner Sam Querrey 6:4, 6:2, 6:4. Der Schotte spielt am Sonntag gegen den Hamburger Mischa Zverev. Drei Jahre nach seinem Melbourne-Triumph gewann US-Open-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7) gegen den Serben Viktor Troicki. Wawrinkas nächster Kontrahent ist der Südtiroler Andreas Seppi. Außerdem spielt Ex-Finalist Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich gegen den Briten Daniel Evans.

Bei den Damen würde Titelverteidigerin Angelique Kerber bei einem Sieg über Coco Vandeweghe aus den USA entweder auf French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien oder die Rumänin Sorana Cirstea treffen. Sollte sich Mona Barthel gegen Venus Williams durchsetzen, ginge es im Viertelfinale gegen eine Russin - entweder gegen die frühere US- und French-Open-Siegerin Swetlana Kusnezowa oder Anastassija Pawljutschenkowa.