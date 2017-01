Madrid (dpa) - Der ehemalige Weltranglistenerste Rafael Nadal hat nach seiner Final-Niederlage bei den Australian Open seine Teilnahme an der Erstrundenpartie des Davis Cups in Kroatien am kommenden Wochenende abgesagt.

Seine Ärzte hätten dem 30-jährigen spanischen Tennisstar nach dem anstrengenden Turnier in Melbourne davon abgeraten, ohne Zeit zur Erholung so bald schon wieder aktiv anzutreten, teilte der spanische Tennisverband RFET mit.

Nadal hatte am Sonntag in fünf Sätzen gegen den Schweizer Roger Federer verloren. Die aufreibende Partie dauerte mehr als dreieinhalb Stunden. Bereits im Halbfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow stand der Spanier fünf Stunden auf dem Platz.

In Kroatien, dem Vorjahresfinalisten beim Davis Cup, werde Nadal durch Feliciano López ersetzt, hieß es. Außerdem stehen Roberto Bautista, Pablo Carreño und Marc López im Aufgebot.

Mitteilung spanischer Tennisverband