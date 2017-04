Tatjana Maria ist in Istanbul ausgeschieden. Foto: Etienne Laurent Etienne Laurent

Istanbul (dpa) - Nach Andrea Petkovic ist auch Tennisspielerin Tatjana Maria beim WTA-Turnier in Istanbul schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Bad Saulgau verlor gegen die an drei gesetzte Irina-Camelia Begu aus Rumänien 6:1, 1:6, 5:7.

Die Darmstädterin Petkovic hatte bereits am Montag gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska 6:3, 0:6, 3:6 den Kürzeren gezogen.