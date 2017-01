Lindsey Vonn beim Abfahrtstraining in Cortina d'Ampezzo. Foto: Alessandro Trovati Alessandro Trovati

Cortina d'Ampezzo (dpa) - US-Skistar Lindsey Vonn ist beim Abfahrtstraining in Cortina d'Ampezzo auf ihren jüngst gebrochenen Arm gestürzt.

"Ich hatte einfach nicht genug Zeit für die Kurve, bevor ich in den Fangzaun gerauscht bin", berichtete Vonn in den Dolomiten. "Mein Arm tut ein bisschen weh, aber es geht mir gut." Nach dem Sturz war Vonn zunächst einige Zeit weitgehend regungslos liegen geblieben, dann aber selbstständig aufgestanden.

Die für Samstag geplante Abfahrt in Cortina d'Ampezzo ist Vonns erst viertes Weltcup-Rennen seit ihrem Comeback nach überstandenem Oberarmbruch mit einhergehenden Nervenverletzungen. Die 32-Jährige kann ihre Hand noch immer nicht ohne Einschränkung benutzen.

An der gleichen Stelle wie Vonn hatte auch Viktoria Rebensburg Probleme. Die Kreutherin konnte einen Sturz aber vermeiden und kam am Ende mit 2,34 Sekunden Rückstand auf Rang 28 ins Ziel. Damit war sie dennoch beste Deutsche. Trainingsschnellste war Verena Stuffer aus dem italienischen Team vor Lara Gut aus der Schweiz (+0,05 Sekunden). Nach der Abfahrt steht am Sonntag noch ein Super-G auf dem Programm.

Resultat Training Cortina d'Ampezzo