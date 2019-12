Eine gute Nachricht gab es nach der Niederlage in Münster für den 1. FC Magdeburg.

Münster l Es war ein rundum misslungener Abend, dieses 0:2 des 1. FC Magdeburg bei Preußen Münster am Freitag. Und doch: Eine gute Nachricht gab es ganz am Ende dann doch: Sören Bertram stand zum 19. Mal in der Startformation und bestritt über 45 Minuten für den FCM.

1636 Einsatzminuten beim FCM

Die Folge: Mit dieser Marke verlängerte sich nach Volksstimme-Informationen sein Vertrag automatisch um ein Jahr.

Bertram kam vor der Saison von Darmstadt 98 und ist unumstrittener Leistungsträger beim FCM. Er hat bereits acht Tore erzielt und zwei vorbereitet. Er kommt auf 1636 Einsatzminuten.