Was die Verantwortlichen zum Derby-Sieg des 1. FC Magdeburg gegen den Halleschen FC sagten.

Magdeburg l Der 1. FC Magdeburg hat das Dritteliga-Derby gegen den Halleschen FC nach einer starken Leistung mit 1:0 gewonnen. Hier die Statements der Verantwortlichen:

HFC-Trainer Torsten Ziegner: "Glückwunsch an Stefan Krämer und sein Team zu einem meines Erachtens verdienten Sieg. Es war ein intensives Spiel. Ich fand es auch ein geiles Spiel von den Fans, beide Fanlager haben ihre Mannschaften toll unterstützt, es war eine gute, friedlichen Stimmung. Ich finde, dass Magdeburg in den entscheidenden Momente - zweite Bälle zu gewinnen, Zweikämpfe zu gewinnen - besser war und deshalb verdient gewonnen hat. Für uns ist es ärgerlich. Es ist ein Prestigeduell, das wird es immer bleiben. Deshalb tut es unserem Umfeld weh, aber es wird uns nicht davon abhalten, die Saison weiter erfolgreich zu bestreiten."

FCM-Trainer Stefan Krämer: "Ich glaube, es war ein sehr intensives Spiel. Wir sind gut reingekommen, die beste Phase hatten wir in der Viertelstunde nach der Halbzeit, das hat mir echt gut gefallen, dass wir nicht verwaltet haben, sondern versucht haben, das zweite Tor zu erzielen. In den letzten Wochen haben wir schon gute Leistungen gezeigt, aber die Ergebnisse haben uns nicht zufrieden gestellt, da war immer so eine latente Unzufriedenheit. Deshalb tut der Sieg gut, aber wir müssen dranbleiben."

FCM-Torschütze Sören Bertram: "Es war eine riesige Erlösung. Nach dem Tor war es der pure Jubel mit dem Trainer, der mir vor dem Spiel gesagt hat, dass ich heute treffen werde. Es war ein besonderes Spiel mit besonderen Vorzeichen. Umso erleichterter sind wir, dass wir uns endlich für eine sehr gute Leistung belohnen konnten."

