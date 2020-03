Farbige Sitzschalen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf: Dieses Stadion und auch alle anderen in der 1. und 2. Bundesliga bleben wegen der Corona-Krise vorerst leer. Foto: dpa

Die Deutsche Fußball Liga stellt den Spielbetrieb in der 1. und 2. Liga wegen der Corona-Pandemie vorerst ein - bis mindestens 2. April.

Hamburg (SID) l Die Maßnahme gilt auch für den kompletten 26. Spieltag der 1. und 2. Liga, der am heutigen Freitag beginnen sollte. Dies teilte die DFL am Freitag mit. "Darüber hinaus empfiehlt das Gremium, wie geplant, der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung der Profiklubs, die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April - also inklusive der Länderspiel-Pause - fortzusetzen", hieß es in der Mitteilung.

Die Entscheidung hat eine historische Dimension: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg (1944/45) ist der Ligabetrieb unterbrochen. Betroffen sind allerdings in der Bundesliga zunächst nur der 26. und 27. Spieltag (20. bis 22. März). Am Freitagvormittag hatte das DFL-Präsidium nach einer Sondersitzung noch vorgeschlagen, wegen der Corona-Pandemie erst ab dem kommenden Dienstag bis einschließlich 2. April auszusetzen. Dieses Vorhaben sollte von den 36 Profiklubs bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag in Frankfurt/Main abgenickt werden. Der Plan hatte für harsche Kritik gesorgt.