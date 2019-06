Hat der 1. FC Magdeburg einen neuen Torhüter an der Angel? Ein HSV-Keeper könnte sich dem Absteiger anschließen.

Magdeburg/Hamburg l Bahnt sich da der nächste Transfer des 1. FC Magdeburg an? Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, wechselt Morten Behrens nach Magdeburg. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison der dritte Torhüter des Hamburger SV. Dort kam der gebürtige Seeberger allerdings nur für die Zweitvertretung der Hamburger in der Regionalliga Nord zum Einsatz.

Behrens spielte seit 2014 für den HSV im Nachwuchs und rückte in der vergangenen Saison erstmals in den Profikader auf. Hinter Julian Pollersbeck und Tom Mickel war er die Nummer drei. Für die zweite Mannschaft des Hamburger SV absolvierte er 22 Spiele und blieb dabei sechsmal ohne Gegentor.

Beim FCM würde Morten Behrens mit Alexander Brunst auf einen weiteren ehemaligen Nachwuchskeeper des HSV treffen. Eine Bestätigung des 1. FC Magdeburg blieb bislang aus.

