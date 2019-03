Der 1. FC Magdeburg muss am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Sandhausen möglicherweise auf die Mittelfeldspieler Rico Preißinger und Jan Kirchhoff verzichten. Foto: Eroll Popova

Die Personallage wird enger: Neben Christian Beck muss der 1. FC Magdeburg gegen Sandhauen vielleicht auf weitere Stammspieler verzichten.

Magdeburg l Der 1. FC Magdeburg muss am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Sandhausen möglicherweise auf die Mittelfeldspieler Jan Kirchhoff und Rico Preißinger verzichten. "Beide konnten am Freitag nicht trainieren", sagte FCM-Trainer Michael Oenning in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Was genau beide haben, wollte der Coach nicht sagen. Sicher ist bereits der Ausfall von Christian Beck (Jochbein- und Augenhöhlenbruch) und Felix Lohkemper (Erkältung).