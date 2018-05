Beim 1. FC Magdeburg Besonderheiten beim Dauerkartenverkauf geben. Die Volksstimme klärt die wichtigsten Fragen.

Wann beginnt der Dauerkartenverkauf?

Beim FCM gibt es drei Verkaufsphasen. In der ersten Phase vom 31. Mai bis 10. Juni erhalten alle Dauerkarten- und Halbjahres-Dauerkarten-Inhaber des ersten Halbjahres 2018 (insgesamt 11 609) eine Reservierung für ein Jahresticket der Saison 2018/19. In der zweiten Phase (13. Juni bis 24. Juni) können sich Mitglieder (7125) jeweils eine Karte sichern. Aufgrund des Stadion- umbaus stehen nur die Blöcke 9, 10 und 11 zur Verfügung. Die dritte Phase (ab 25. Juni) betrifft den freien Verkauf. Pro Fan kann eine Dauerkarte gebucht werden. Halbjahres- und Familien-Dauerkarten werden wegen des Umbaus nicht verkauft.

Wird der Dauerkartenverkauf gedeckelt?

Ja, es werden für die kommende Saison maximal 13 700 Dauerkarten verkauft. Das bedeutet auch, dass ein freier Verkauf sehr unwahrscheinlich ist.

Welche Blöcke sind vom Neubau der Medientribüne betroffen?

In der Sommerpause 2018 beginnt der Neubau der Medientribüne mit 77 Plätzen. Standort dieser Plätze werden die Blöcke 21 und 22 sein. Umsetzungen wird es deshalb in den Blöcken 21, 22 und 23 geben. Eine neue Platzwahl ist in den Blöcken 9, 10, 11, 20 und 24 möglich. Der Umbau des Gästebereichs soll unterdessen bereits zur neuen Saison abgeschlossen sein.

Wie läuft der Umbau der Nordtribüne (Block U)?

Von Januar bis Juli 2019 werden die Blöcke 1 bis 4 sowie Teile des Blocks 5 gesperrt (rund 5000 Plätze), da die Nordtribüne von einer Sitzplatz- in eine Stehplatztribüne umgebaut wird. Fans, die ihre Dauerkarte in den Blöcken 1 und 2 haben, müssen zur Winterpause in die Blöcke 6, 7, 8 und 19 umziehen, Dauerkarteninhaber der Blöcke 3, 4 und 5 in die Blöcke 16, 17 und 18. Von Juli bis Dezember 2019 sollen die fehlenden Bereiche der Blöcke 5 bis 7 und Teile des Blocks 8 in Stehplätze umgewandelt werden. Während des Umbaus der Nordtribüne soll die Gesamt-Kapazität 20 000 Plätze nicht unterschreiten.

Gibt es in der kommenden Saison Preiserhöhungen?

Ja, die Preise werden angehoben. „Die 2. Bundesliga bringt viele attraktive Partien mit sich“, sagt David Welke, Leiter Ticketing beim FCM. „Wir halten die Erhöhungen, die sich zwischen zwei und fünf Euro im Schnitt pro Spiel bewegen, deshalb für angemessen.“ Ein Vollzahler in den Blöcken 1, 2 und 14 muss jetzt beispielsweise 217 Euro für die Dauerkarte bezahlen. In der Spielzeit 2017/18 waren es 182. Das macht einen Unterschied von 15,50 zu 13,50 Euro. In Block 10 kostet die Jahreskarte künftig 518 Euro (17/18: 464). „Wir haben wie immer eine Vielzahl von Ermäßigungen, die wir anbieten“, rechnet Welke vor. Mitglieder zahlen für die Dauerkarte in den Blöcken 1, 2 und 14 künftig 168 anstatt 217 Euro. In der 2. Bundesliga wird es 17 Heimspiele geben, in der 3. Liga waren es noch 19.

