In der MDCC-Arena steht der 1. FC Magdeburg vor einer schweren Aufgabe. Tabellenführer FC Bayern München II ist zu Gast.

Magdeburg l Nach dem am Ende etwas glücklichen Punktgewinn gegen Halle hat der 1. FC Magdeburg eine schwere Aufgabe vor der Brust. Am Samstag ist mit der Reserve des FC Bayern München ausgerechnet der Tabellenführer zu Gast. Und die Bayern-Reservisten zeigten sich zuletzt besonders spiel- und formstark, was nicht zuletzt der 5:1-Erfolg über Meppen bewies.



Dennoch ist FCM-Coach Thomas Hoßmang zuversichtlich gegen den Spitzenreiter etwas mitzunehmen. "Der Auftrag ist klar, es geht um den Klassenerhalt“, erklärte er in dieser Woche. Vier Punkte trennen den FCM derzeit von den Abstiegsrängen. Mit grundlegenden Tugenden wie Leidenschaft, Einsatz und Wille will Hoßmang mit seinem Team den Bayern "wehtun". Vielleicht kann dann der Abstand nach unten wieder etwas vergrößert werden. Die Partie in der Magdeburger MDCC-Arena wird um 14 Uhr angepfiffen.



Der Liveticker: