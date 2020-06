Am Dienstag tritt der FCM beim Halleschen FC zum Abstiegskrimi an. Das Hinspiel im November gewann der FCM mit 1:0 durch ein Tor von Sören Bertram. Foto: Eroll Popova

In Halle trifft der 1. FC Magdeburg auf den direkten Tabellennachbarn HFC. Die Partie steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes.

Magdeburg l In der 3. Liga tritt am Dienstag der 1. FC Magdeburg beim Halleschen FC an. Die Partie am 33. Spieltag steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes in der Liga. Beide Vereine trennt nur ein Punkt voneinander. In der Tabelle steht der FCM auf Platz 13, eine Position dahinter bereits der HFC. Die Magdeburger haben drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge, der HFC lediglich zwei.

Für beide Mannschaften wären ein Sieg und die damit verbundenen drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg in die Regionalliga bei anschließend noch fünf ausstehenden Partien Gold wert. Beide Vereine haben vor Kurzem ihre Trainer gewechselt und ihre Spiele mit den neuen Trainern gewonnen. Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen.