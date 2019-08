FCM-Verteidiger Tobias Müller kehrte in Meppen nach seiner Gehirnerschütterung in die Mannschaft zurück. Foto: Eroll Popova

Der 1. FC Magdeburg liegt zur Pause mit 0:1 zurück. Ausgerechnet der Ex-FCM-Spieler Julius Düker traf für die Emsländer

Meppen l Der Druck war nach drei sieglosen Spielen schon spürbar. Der FCm brauchte in Meppen unbedingt den ersten Dreier.

Tore

1:0 Julius Düker (37.): Der FCM ist im Mittelfeld zu unentschlossen, verliert gleich mehrere Zweikämpfe. Als der Ball zu Düker kommt zieht der Ex-Magdeburger sofort ab und trifft zur Meppener Führung.

Aufstellung

FCM: Brunst - Ernst, Gjasula, Müller, Perthel - Laprévotte, Jacobsen - Conteh (43. Kwadwo), Kvesic, Bertram - Beck.

Taktik

Entgegen seiner Ankündigung vom Freitag wechselte FCM-Trainer Stefan Krämer sein System doch nicht - setzte wie in den bisher schwachen ersten halbzeiten gegen Braunschweig, Zwickau und Mannheim erneut auf eine 4-2-3-1-Taktik. Krämer nahm im Vergleich zum 1:1 gegen Mannheim drei personelle Änderungen vor: Für Brian Koglin, Marcel Costly sowie den verletzten Rico Preißinger liefen Tobias Müller, Sirlord Conteh und Thore Jacobsen auf.

Spielverlauf

1. Halbzeit: Der FCM hatte die erste Chance, als Timo Perthel nach einem Freistoß von Sören Bertram nicht knapp drüberzielte (3.). Der Club versuchte, Meppen früh zu stören - die Gastgeber setzten vorwiegend auf lange Bälle auf den Ex-Magdeburger Julius Düker. Spielerisch präsentierten sich die Emsländer in der ersten Viertelstunde sehr schwach, ein klarer Aufbau war nicht erkennbar. Dem FCM steckte allerdings die Verunsicherung der vergangenen Spiele noch immer in den Knochen. Chancen waren somit auf beiden Seiten Mangelware, auch wenn die Gäste mehr vom Spiel und auch einige Ecken hatten.

Nach einem schnellen Konter hatte der FCM dann aber doch die Riesenchance zur Führung: Dominik Ernst spielte auf der rechten Seite quer zu Sören Bertram, der den Ball gegen den linken Pfosten knallte (24.). Auf der Gegenseite war Rene Guder nach einem langen Pass plötzlich frei, schoss aber rechts neben das Tor (27.). Drei Minuten später verpasste Düker eine Flanke nur um Zentimeter.

Mit zunehmender Spielzeit setzte der FCM das Gegenpressing zu selten konsequent um. Meppen hatte sich defensiv eingerichtet, wartete auf Fehler der Gäste. In der 37. Minute rächte sich die fehlende Konsequenz bei den eigenen Angriffen: Die Krämer-Truppe verlor im Mittelfeld gleich mehrere Zweikämpfe, am Strafraum kam der Ball dann zu Düker, der gegen seinen Ex-Verein traf und Meppen in Führung schoss.

Zu allem Überfluss verletzte sich Debütant Conteh in der 41. Minute - für ihn kam Manfred Osei Kwadwo in die Partie. Zwar hatte Christian Beck kurz vor der Pause noch mal eine Chance, es blieb aber beim 0:1 (44.).

Halbzeit-Fazit

Der FCM präsentierte sich zwar im Vergleich zu den bisherigen Partien verbessert, ließ aber auch in Meppen die notwendige Konsequenz vermissen.

