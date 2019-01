Wie Spieler und Trainer des 1. FC Magdeburg den ersten Heimsieg des FCM einordneten.

FCM-Mittelfeldspieler Rico Preißinger: "Ein unbeschreibliches Gefühl, endlich den ersten Heimsieg gefeiert zu haben. Am Ende noch mal richtig mit Zittern bei der Elfmeterentscheidung, die gegen und fällt und dann zurückgenommen wird."

Kirchhoff lobt den Unparteiischen

FCM-Mittelfeldspieler Jan Kirchhoff: "Aus meiner Sicht war das ganz klar kein Elfmeter, ich spiele ganz klar den Ball. Man sieht auch, wie der Ball die Richtung ändert. Von daher ein ganz sauberes Tackling. Als der Schiedsrichter gepfiffen hat, hatte ich erstmal Angst, dass die Entscheidung so stehenbleibt. Aber Respekt, dass er den Mut hat, die Entscheidung zurückzunehmen. Im Endeffekt hat er alles richtig gemacht. So sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Aber es zeigt, dass wir in unserem Spiel immer einen Schritt schneller waren als Aue. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen und haben am Ende verdient gewonnen. Es war unglaublich, Flutlichtspiel, ausverkauftes Haus, es hat einfach Spaß gemacht, hier Fußball zu spielen.

FCM-Stürmer Felix Lohkemper: Als ich alleine auf den Torhüter zugelaufen bin habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Wir sind alle aufgesprungen, als der Schiedsrichter dann abgepfiffen hatte. Es war klar, dass es gegen Aue ein zweikampfbetontes Spiel wird. Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet und uns jetzt endlich auch mal dafür belohnt."

FCM-Trainer Michael Oenning: "Der erste Heimsieg war mehr als überfällig. Aus meiner Sicht hatten wir viele gute Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir viele Gelegenheiten zugelassen haben. Nicht gefallen haben mir allerdings die letzten Minuten, als wir in alte Muster zurückgefallen sind. Da haben wir uns zu sehr hinten reindrängen lassen. Ein 1:0 ist aber so ziemlich der schnste Sieg, den es gibt. Jetzt müssen wir uns schnell sammeln, da es am Freitag in Ingolstadt ja schon wieder weiter geht."

Aue-Trainer Daniel Meyer: "Es war aus unserer Sicht eine völlig unnötige Niederlage. Wir haben relativ schnell ins Spiel gefunden, hatten die Partie auch unter Kontrolle. Wir haben aber oft zu kompliziert gespielt. Das Gegentor darf uns in dieser Phase nicht passieren. Ein, zwei Spieler hatten nicht die Form, die wir aber gebraucht hätten. În der Schlussphase konnten wir aus einer Schein-Überlegenheit zu wenig offensiv machen."