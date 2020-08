Die genauen Ansetzungen für die ersten Spieltage der 3. Liga stehen fest. Der FCM startet am Sonntag, 20 September, um 14 Uhr gegen den HFC.

Magdeburg l Der 1. FC Magdeburg eröffnet die Spielzeit 2020/21 gegen den Halleschen FC am Sonntag, 20. September um 14 Uhr. Auch drei weitere Spieltage hat der DFB schon terminiert. An den Spieltagen zwei bis vier treten die FCM-Kicker jeweils am Sonnabend um 14 Uhr an.

Ob Fans für die ersten Spiele der neuen Saison zugelassen sind, steht weiterhin noch nicht fest. Die Magdeburger um Coach Thomas Hoßmang befinden sich gerade mitten in der Vorbereitung. Am Sonnabend um 14 Uhr bestreitet der Drittligist ein Testspiel gegen den SV Rödinghausen.

Die Ansetzungen in der Übersicht:

1. Spieltag: 1. FC Magdeburg gegen Hallescher FC, Sonntag, 20.09.2020, 14:00 Uhr

2. Spieltag: TSV 1860 München gegen 1. FC Magdeburg, Samstag, 26.09.2020, 14:00 Uhr

3. Spieltag: 1. FC Magdeburg gegen FC Viktoria Köln, Samstag, 03.10.2020, 14:00 Uhr

4. Spieltag: SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg, Samstag, 10.10.2020, 14:00 Uhr