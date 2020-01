Marvin Temp wird vom FCM an Germania Halberstadt verliehen. Archivfoto: Eroll Popova

Der 1. FC Magdeburg hat seinen Nachwuchsspieler Marvin Temp bis zum Sommer 2020 an den Regionaligisten Germania Halberstadt ausgeliehen.

Magdeburg (dt) l Nachwuchsspieler Marvin Temp wird vom 1. FC Magdeburg an Germania Halberstadt ausgeliehen. Wie der FCM am Donnerstag mitteilt, spielt wird der 19-Jähirge bis zum 30. Juni 2020 beim Regionalligisten spielen.

Seit der laufenden Spielzeit 2019/2020 zählt Marvin Temp zum Drittliga-Kader des 1. FC Magdeburg. In den bisherigen 21 Partien in der 3. Liga konnte der 19-Jährige noch keine Einsatzminuten sammeln, lief jedoch im Sachsen-Anhalt Pokal gegen den BSV Halle-Ammendorf auf, so der FCM.

