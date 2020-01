Der 1. FC Magdeburg hat den Stürmer Daniel Steininger verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom Zweitligisten Greuther Fürth.

Magdeburg (vs) l Der FCM hat am Freitag Stürmer Daniel Steininger verpflichtet. Wie der Verein mitteilt, wechselt der 24-Jährige mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Greuther Fürth nach Magdeburg. "Wir sind uns sicher, dass er unsere Mannschaft bereichern wird. Gerade, weil er in der Offensive auch flexibel eingesetzt werden kann", sagt Sportchef Maik Franz. Steininger erhält einen Vertrag bis 2021 und ist somit der erste Winter-Neuzugang des FCM.

Steininger trainierte bereits während des Trainingslagers in Spanien mit der Mannschaft und stellte dort in beiden Testspielen seinen Torriecher unter Beweis. "Er hat zwei Treffer markiert und so seine Stärke im Abschluss gleich unterstrichen", sagt Franz. In der 2. Bundesliga kann der gebürtige Passauer auf 49 Einsätze und fünf Treffer zurückblicken.

