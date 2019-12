Zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Magdeburg steht es zur Pause 0:0. Der FCM spielt nach Rot für Conteh in Unterzahl.

Magdeburg l Für FCM ging es in Braunschweig darum, nach zwei Niederlagen in Folge versöhnlich in die Winterpause zu kommen.

Tore

Paragraph body

Aufstellung

FCM: Behrens - Costly, Bomheuer, Müller, Bell Bell - Rother, Jacobsen, Preißinger - Bertram - Conteh, Beck.

Taktik

FCM-Trainer Stefan Krämer wechselte im Vergleich zum 0:2 in Münster gleich viermal: Für den rotgesperrten Jürgen Gjasula, den verletzten Dominik Ernst sowie Brian Koglin und Manfred Osei Kwadwo liefen Björn Rother, Marcel Costly, Dustin Bomheuer und Sirlord Conteh von Beginn an auf. Für Bomheuer war es nach seiner langen Verletzungspause das Startelf-Debüt. Timo Perthel, eigentlich ein Kandidat für die Startelf, verletzte sich am Freitag im Abschlusstraining.

Spielverlauf

1. Halbzeit: Beide Mannschaften tasteten sich zu Beginn ab - vermieden größeres Risiko. Erst nach zwölf Minuten hatte Braunschweig die erste Ecke - ohne Erfolg. Rechtsverteidiger Marcel Costly versuchte zwar, das Spiel schnell zu machen, war aber viel zu hektisch. Die Partie spielte sich zum Großteil im Mittelfeld ab - in den Strafräumen war kaum etwas los. Aus dem Nichts hatte die Eintracht dann durch Marcel Bär die Riesenchance zur Führung - der Braunschweiger zielte aber links am Tor vorbei (24.). Zwei Minuten später die nächste Gelegenheit: Nachdem Bomheuer den Ball im Vorwärtsgang leichtfertig hergab stand Nick Proschwitz plötzlich frei vor Morten Behrens. Doch der FCM-Torhüter hielt seine Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel.

Aufregung dann in der 29. Minute: Nach einem Zweikampf trat Sirlord Conteh gegen Robin Ziegele von hinten nach - schnell kam es zu einer Rudelbildung. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte genau hingeschaut und zeigte Conteh zurecht die Rote Karte. Wie schon in Münster musste der FCM früh eine Unterzahl verdauen. Benjamin Kessel prüfte daraufhin den starken Behrens mit einem Weitschuss (34.). Die Gastgeber waren jetzt klar besser, der Club hatte mit den Nachwirkungen des Platzverweises zu kämpfen, war viel zu passiv.

Halbzeit-Fazit

Schwache Partie vom FCM, der ohne Torchance blieb und auch noch in Unterzahl spielen muss. Einzig Torhüter Morten Behrens überzeugt.

