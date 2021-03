Seine FCM-Teamkollegen Jürgen Gjasula (l.) und Kai Brünker lassen Sebastian Jakubiak nach seinem Treffer gegen Mannheim hochleben. In den vergangenen drei Spielen war der Mittelfeldmann gleich an drei Toren beteiligt. Foto: Christian Schroedter

Nach einer kurzen Phase mit Zweifeln kam Sebastian Jakubiak beim 1. FC Magdeburg eindrucksvoll zurück.

Magdeburg l Ein Mann großer Worte ist Sebastian Jakubiak nicht, aber eine sehr ehrliche Haut. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Magdeburg gesteht, dass er ein wenig gezweifelt hat, als er gegen Verl (0:4), Wiesbaden (0:1) und Köln (4:2) nicht im Kader stand. „Da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Als Fußballer will man schließlich immer spielen“, berichtet der 27-Jährige.



Gerade in seinem Fall, nachdem er sich nach einer schwierigen Drittliga-Saison maximal mit Kurzeinsätzen einen Stammplatz erarbeitet hatte. Doch ihm fehlte während seinen Auftritten im Januar und Februar die nötige Torgefahr. Auch aufgrund der U-23-Regel und taktischer Umstellungen verzichtete FCM-Trainer Christian Titz drei Spieltage auf den Norddeutschen. Jakubiak zog daraus seine eigene Konsequenz: „Ich habe dann im Training noch mehr Gas gegeben.“



Schub für das Selbstvertrauen

Was sich auszahlte: In den vergangenen drei Begegnungen war Jakubiak an drei Treffern und damit wie Senkrechtstarter Baris Atik an 75 Prozent der FCM-Tore beteiligt. Gegen Mannheim traf er als Einwechselspieler sehenswert zum 1:1-Ausgleich, beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Bayern-Reserve holte er – wieder von den Bank kommend – einen Strafstoß heraus.



Jakubiak hat sich damit wieder in die erste Elf gekämpft. Und auch das funktioniert: Mit einer gekonnten Flanke legte er den Siegtreffer von Atik gegen Kaiserslautern auf. „Die vergangenen Spiele waren noch einmal ein Schub für mein Selbstvertrauen“, sagt der 1,75 Meter große Dribbler und lächelt: „Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft helfen konnte.“



Denn er stellte zuletzt unter Beweis, dass er über Offensivqualitäten verfügt. Auch, weil er unter Coach Titz eine etwas andere Rolle einnimmt. „Er stellt mich offensiver ein“, vergleicht er den aktuellen Coach mit seinem Vorgänger Thomas Hoßmang. „Ich soll mutig sein, mich hinter den Ketten bewegen und meine Stärken einbringen.“



Philosophie verinnerlicht

Und das hat zuletzt nicht nur Jakubiak geschafft. Die ganze Mannschaft zeigte vor allem bei den zwei jüngsten Zu-null-Siegen ein anderes Gesicht. „Wir haben die Philosophie des Trainers verinnerlicht und sind deutlich stabiler geworden“, begründet der Blondschopf den Aufschwung. „Wir verstehen uns noch besser auf dem Platz.“



Nach dem freien Wochen-ende, das Sebastian Jakubiak in seiner Heimat in Lübeck mit der Familie und Freunden verbringt, soll es genauso weitergehen. Obwohl nach der Pause mit dem FC Ingolstadt (3.) und Hansa Rostock (2.) zwei absolute Spitzenteams auf die Magdeburger warten, ist Jakubiak guter Dinge. „Wir wollen unbedingt Punkte holen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen. Wir haben zuletzt alle Selbstvertrauen getankt, das wird uns weiterhelfen.“ Vor allem Jakubiak will seine Qualitäten in der Offensive auch im Endspurt der Saison weiterhin unter Beweis stellen.