Der 1. FC Magdeburg liegt zur Pause gegen den Chemnitzer FC mit 0:1 zurück.

Magdeburg l Drei Punkte sind das Ziel des FCM im Ost-Derby gegen den Chemnitzer FC gewesen. Es galt, den Abstand auf die Abstiegsplätze wieder zu vergrößern.

Tore

0:1 Dejan Bozic (41.): Nach einem klugen Pass von Tarsis Bonga spielte Davud Tuma direkt in die Mitte weiter. Dort stand Bozic frei und traf zur Gästeführung.

Aufstellung

FCM: Behrens - Chahed, Müller, Koglin, Perthel - Gjasula - Rother, Preißinger - Bertram, Costly - Beck.

Taktik

FCM-Trainer Claus-Dieter Wollitz wechselte im Vergleich zum 0:2 gegen Meppen dreimal: Für Leon Bell Bell, Dustin Bomheuer und Manfred Osei Kwadwo liefen diesmal Timo Perthel, Brian Koglin und Tarek Chahed auf. Bell Bell, Bomheuer udn Kwadwo schafften es nicht mal in den Kader.

Der Coach vertraute taktisch wie zuletzt einem 4-1-4-1 mit Chahed als Rechtsverteidiger und Marcel Costly vorne links.

Spielverlauf

1. Halbzeit: Dem FCM war von Beginn an anzumerken, dass die Mannschaft nach dem schwachen Meppen-Spiel unbedingt eine Reaktion zeigen wollte. Die Gastgeber störten die Chemnitzer früh, gingen zudem mit Engagement in die Zweikämpfe. Die erste gute Gelegenheit hatte Marcel Costly, der aber zu überhastet über das Tor schoss (9.). Der Club war klar am Drücker, Chemnitz kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Besonders Rico Preißinger, gegen Meppen noch außer Form, präsentierte sich ganz stark.

Die Chemnitzer lauerten offensichtlich auf die eine Konterchance, die zum Erfolg führt - eine gefährliche Situation für den FCM. Und genau so wurde Magdeburg mit der ersten Chemnitzer Chance bestraft. In der Nachspielzeit rettete Björn Rother nach einer Ecke und köpfte den Ball an die Unterkante der Latte, bevor die Situation geklärt wurde.

Halbzeit-Fazit

Der FCM zeigte sich deutlich engagierter als zuletzt, hatte die Partie auch im Griff. Doch vor dem gegnerischen Tor war der Club wieder einmal zu harmlos. Chemnitz hingegen traf mit der ersten Chance.

