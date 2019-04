Auf den Straßen von Magdeburg wird es rund ums FCM-Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder eng zugehen.

Magdeburg (vs) l Aufgrund des Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SpVgg Greuther Fürth am Sonnabend in der MDCC-Arena (13 Uhr) ist mit Verkehrsbehinderungen in Magdeburg zu rechnen. Darauf macht die Polizei aufmerksam.

Davon werden in erster Linie die Innenstadt von Magdeburg und der ostelbische Bereich betroffen sein. Besucher müssen mit Stau und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen, so die Polizei. Es wird eine rechtzeitige Anreise sowie die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel empfohlen.