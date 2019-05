Das Spiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Köln musste wegen Ausschreitungen für einige Minuten unterbrochen werden.

Magdeburg (dpa) l Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Absteiger 1. FC Magdeburg und Meister 1. FC Köln ist am Sonntag in der 55. Minute beim Stand von 1:1 von Schiedsrichter Sven Waschitzky für einige Minuten unterbrochen wurden.

Der Grund waren Ausschreitungen auf der Tribüne zwischen den Fans sowie gezündete Pyrotechnik.

