Nils Butzen vom 1. FC Magdeburg läuft beim Spiel gegen den HSV zum 200. Mal im blau-weißen Trikot auf.

Magdeburg l Es mag ein kleiner Randaspekt sein, aber vielleicht ist es auch ein gutes Omen: Nils Butzen absolviert am Freitag in der Begegnung gegen den Hambuger SV sein 200. Pflichtspiel für den FCM. Bisher hat der Mittelfelspieler bei den Magdeburgern seit seinem Einstieg 2011 in 166 Punktspielen vier Tore für den 1. FC Magdeburg geschossen.

Insgesamt nahm Nils Butzen in dieser Zeit an sechs DFB-Pokalspielen teil und spielte 25. Mal ein Landespokalspiel. Der 25-Jährige lief am 24. August 2011 zu seinem ersten Pflichtspiel beim Landespokalspiel in Magdeburg gegen den FSV Barleben auf.

200. Pflichtspiele oder mehr haben bislang 34 Spieler beim FCM geschafft. Dem 25-Jährigen sind im Spiel gegen den HSV also nur die Daumen zu drücken.

